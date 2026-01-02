日本野生熊隻「5年翻倍」！專家指政府嚴重低估：須盡快實施低密度管理

快訊

瑞士酒吧派對大火，「閃燃」為何釀成慘死悲劇

聯合新聞網／ 綜合報導

根據日媒FNN報導，日本今年熊患頻傳，面對失控的野獸反撲，兵庫縣立大學教授、森林動物研究專家橫山真弓發出嚴厲警告：若不盡快實施「低密度管理」並增設政府專責人員，人類將徹底失去控制局面的能力。

橫山教授指出，根據長達15年的追蹤數據，熊的數量正以「每年15%」的速度增長。這意味著若不進行人為干預，熊族群的規模在短短5年內就會翻倍。「如果原本只有100頭還好，但若基數是1萬頭，5年後就會變成2萬頭，屆時人類將束手無策。」

秋田縣的慘痛經驗便是最佳例證。2023、2024年秋田縣雖捕殺了2600頭熊，今年卻仍發生大量出沒事件。橫山分析，這顯示官方過去嚴重低估熊隻數量。在數據失準的情況下，若未能落實每年至少捕獲15%的「低密度管理」，根本無法遏止熊群增加。

除了數量失控，日本行政體系的專業斷層更是致命傷。橫山教授表示，1999年日本修法將管理野生動物的責任下放給地方，但中央卻未提供相應的協助。目前各縣市處理熊患的公務員，多由林業、農業或獸醫人員兼任，極度缺乏野生動物生態的專業知識。「就像發生禽流感需要公衛獸醫一樣，面對熊患，也需要野生動物保護管理的專業人員。」橫山呼籲，國家應盡速立法，強制各地方政府設置專責人員，建立專業管理體系，才能解決日益激烈的人獸衝突問題。

熊出沒 熊害 日本

