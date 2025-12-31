快訊

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

全線第二大站竟不停！高鐵1134班次中「這一班」引爆爭議

警察也管不動牠！流浪奶喵逆襲「警校最強長官貓」 1招融化冷酷教官享特權

聽新聞
0:00 / 0:00

北海道滑雪場死亡意外！5歲童跌倒捲入手扶梯 現場無工作人員惹議

聯合新聞網／ 綜合報導
日本北海道小樽市一座滑雪場發生5歲男童被手扶梯夾死的意外。 圖／Ingimage
日本北海道小樽市一座滑雪場發生5歲男童被手扶梯夾死的意外。 圖／Ingimage

根據日媒讀賣新聞朝日新聞的報導，北海道小樽市「朝里川溫泉滑雪場」日前發生一起奪命意外，一名5歲男童在場內手扶梯跌倒後遭捲入，不幸身亡。警方30日公布司法解剖結果，確認男童死因為窒息，研判是在手臂被夾住時，衣物拉扯壓迫頸部所導致。

⭐2025總回顧

事故發生於28日上午10時左右，男童與家人前往滑雪場遊玩，行經連接停車場與園區設施的輸送帶式手扶梯時，在出口附近跌倒，右臂遭捲入輸送帶與除雪刷之間。該設備以每秒約50公分速度運轉，當下未自動緊急停止，直到母親按下緊急按鈕才停機，且事故現場當時並沒有工作人員。

過去此滑雪場也曾多次發生事故，包括長者跌倒骨折、滑雪杖被夾住損壞等，內部也曾有人提出應安排人員常駐，北海道警方已朝業務過失致死方向展開調查。

事故消息曝光後，有網友挖出該滑雪場為中國資本收購的設施，且經營者並未出面說明、道歉，讓人感到遺憾。但也有網友認為，不應將責任簡化為「中國資本」問題，並指出依現行制度，纜車屬於國土交通省管轄，須遵守嚴格的安全基準與定期檢查規定，但輸送帶式滑雪手扶梯並未明確納入任何主管機關的法規管理，安全措施多半仰賴業者自行判斷。與日前東京赤坂三溫暖夫妻死亡事件相同，均顯示日本當前的安全管理與制度面仍然不足，才是問題關鍵。

北海道 過失致死 日本

延伸閱讀

8旬婦遭騙走8千萬金條！假警察犯「低級錯誤」露馬腳 她反將一軍脫險

吃起來有差？昆布冒「正反面之謎」 博士、漁民區分不同調

廢墟變夢想基地！店租僅2千還補助裝修 日74年老集合住宅重生

距美軍基地僅20公里！中資買日小島土地 島民自救發起募資買回

相關新聞

北海道滑雪場死亡意外！5歲童跌倒捲入手扶梯 現場無工作人員惹議

根據日媒讀賣、朝日新聞的報導，北海道小樽市「朝里川溫泉滑雪場」日前發生一起奪命意外，一名5歲男童在場內手扶梯跌倒後遭捲入，不幸身亡。警方30日公布司法解剖結果，確認男童死因為窒息，研判是在手臂被夾住時，衣物拉扯壓迫頸部所導致。

27年前預測曝光！1998年美國人看2025年 哪些成真、哪些落空一次看

1998年時，美國總統柯林頓正面臨彈劾風暴，鐵達尼號橫掃奧斯卡獎，大多數家庭仍在使用有線電話。蓋洛普與《今日美國報》當年...

波索納洛獲准保外就醫 再度手術治療打嗝

巴西前總統波索納洛的妻子蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）在社群平台表示，波索納洛今天接受一項臨時安排的手術...

笑！馬斯克2025膨風大事紀被挖出 飛天車、登陸火星等6大事件全沒實現

特斯拉 與SpaceX 創辦人馬斯克 （Elon Musk ）常以大膽預言、大膽言論引起熱議，但也發現許多膨風事蹟，包含過度樂觀自家發展，就有外媒整理出馬斯克2025年的膨風大事紀，回顧這些重大承諾都是停留在口號階段，未能實現。

反對歐盟與南方共市貿易協議 波蘭農民遊行抗議

波蘭各地農民今天在全國近200個地點同步發起大規模示威，抗議歐盟將與南美洲「南方共同市場」（Mercosur）簽署自由貿...

以色列稱未遵守新規 暫停數十人道組織在加薩運作

以色列今天表示，已暫停包括「無國界醫生組織」和「國際關懷協會」（CARE）在內等數十個人道組織在加薩走廊（Gaza St...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。