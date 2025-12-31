北海道滑雪場死亡意外！5歲童跌倒捲入手扶梯 現場無工作人員惹議

根據日媒讀賣新聞、朝日新聞的報導，北海道小樽市「朝里川溫泉滑雪場」日前發生一起奪命意外，一名5歲男童在場內手扶梯跌倒後遭捲入，不幸身亡。警方30日公布司法解剖結果，確認男童死因為窒息，研判是在手臂被夾住時，衣物拉扯壓迫頸部所導致。

事故發生於28日上午10時左右，男童與家人前往滑雪場遊玩，行經連接停車場與園區設施的輸送帶式手扶梯時，在出口附近跌倒，右臂遭捲入輸送帶與除雪刷之間。該設備以每秒約50公分速度運轉，當下未自動緊急停止，直到母親按下緊急按鈕才停機，且事故現場當時並沒有工作人員。

過去此滑雪場也曾多次發生事故，包括長者跌倒骨折、滑雪杖被夾住損壞等，內部也曾有人提出應安排人員常駐，北海道警方已朝業務過失致死方向展開調查。

事故消息曝光後，有網友挖出該滑雪場為中國資本收購的設施，且經營者並未出面說明、道歉，讓人感到遺憾。但也有網友認為，不應將責任簡化為「中國資本」問題，並指出依現行制度，纜車屬於國土交通省管轄，須遵守嚴格的安全基準與定期檢查規定，但輸送帶式滑雪手扶梯並未明確納入任何主管機關的法規管理，安全措施多半仰賴業者自行判斷。與日前東京赤坂三溫暖夫妻死亡事件相同，均顯示日本當前的安全管理與制度面仍然不足，才是問題關鍵。