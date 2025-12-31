快訊

三中案仍無罪！馬辦批：民進黨追殺超過10年 各界應反對「東廠」迫害

充電就有怪聲！iPhone 17 Pro喇叭傳災情 像「老舊收音機」

「三中案」纏訟7年 前總統馬英九二審仍判決無罪

聽新聞
0:00 / 0:00

27年前預測曝光！1998年美國人看2025年 哪些成真、哪些落空一次看

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯聖彼得堡一名女子30日在耶誕節與新年慶祝活動前夕布置完成的廣場上，站在一個象徵地球的發光球體旁拍照留念。美聯社
俄羅斯聖彼得堡一名女子30日在耶誕節與新年慶祝活動前夕布置完成的廣場上，站在一個象徵地球的發光球體旁拍照留念。美聯社

1998年時，美國總統柯林頓正面臨彈劾風暴，鐵達尼號橫掃奧斯卡獎，大多數家庭仍在使用有線電話。蓋洛普與《今日美國報》當年透過市話訪問1055名美國人，請他們對遙遠未來的一年，也就是2025年，做出最佳預測，相關結果後來收錄並保存於康乃爾大學羅珀中心（Roper Center）維護的民調檔案中，隨著2025年即將落幕，正好可以回頭檢視這份塵封已久的調查準確度。

⭐2025總回顧

CNN指出，其中部分預測出奇地準確。1998年時，多數美國人預測，在接下來的27年間，美國將選出一位黑人總統，同性婚姻將合法化並趨於普及，且會出現一種「致命的新疾病」。同時，他們也正確地判斷，太空旅行不會成為普通美國人的日常活動，外星生命也不會與人類接觸。

然而，也有不少預測經不起時間考驗。當年約三分之二的美國人當時認為，美國至今應已選出一位女性總統，超過一半的人預期癌症能獲得治癒，另有61%的人認為「人們將普遍活到100歲」，但現實世界顯然尚未達到這樣的境界。

這份民調也詢問一些較難量化、與國家發展方向相關的問題，結果顯示出相當程度的悲觀情緒。雖然有70%的受訪者認為富人生活品質將會提升，但對於中產階級的生活狀況是否改善的意見大致分歧，多數人則預期窮人的生活處境將進一步惡化。

此外，將近八成的人認為，未來美國人的個人隱私將進一步減少，57%認為個人自由也會受到侵蝕。多數受訪者同時預期犯罪率上升、環境品質惡化以及道德水準下滑；另有71%的人表示，未來要把孩子教養成好人將變得更加困難。不過，美國人的長期展望中仍有少數亮點。多數受訪者相信，種族關係將逐步改善，醫療照護也會更加普及，但負擔能力可能下降。

蓋洛普至今仍持續進行民調，只是對市話的依賴程度已不如以往。這份跨越27年的對照，也讓外界得以一窺美國人對國家整體前景的態度如何轉變。1998年秋季，約60%的美國人對國家發展方向感到滿意，如今這個比率已降至僅24%。

美國 民調 同性婚姻

延伸閱讀

中網民熱議美「斬殺線」 美媒坐不住了 間接承認困境

共軍圍台軍演 鄭麗文：賴總統挑釁對立把路走絕 連累台灣2300萬人

大江搭減重潮 接單向上

可負擔性危機蔓延 年收入逾10萬只敢在平價超市消費

相關新聞

27年前預測曝光！1998年美國人看2025年 哪些成真、哪些落空一次看

1998年時，美國總統柯林頓正面臨彈劾風暴，鐵達尼號橫掃奧斯卡獎，大多數家庭仍在使用有線電話。蓋洛普與《今日美國報》當年...

反對歐盟與南方共市貿易協議 波蘭農民遊行抗議

波蘭各地農民今天在全國近200個地點同步發起大規模示威，抗議歐盟將與南美洲「南方共同市場」（Mercosur）簽署自由貿...

以色列稱未遵守新規 暫停數十人道組織在加薩運作

以色列今天表示，已暫停包括「無國界醫生組織」和「國際關懷協會」（CARE）在內等數十個人道組織在加薩走廊（Gaza St...

修補教堂耶穌畫像失手爆紅！西班牙婦西門內斯逝世 享壽94歲

西班牙婦女西門內斯十多年前因擅自修補小鎮教堂耶穌畫像失敗，被媒體當成笑話報導，卻意外為小鎮帶來觀光熱潮。管理展示這幅作...

巴西跨年遭雙重極端天氣夾擊！高溫飆40度又遇暴雨

巴西在跨年之際同時面臨2大極端天氣挑戰，包括聖保羅等多地氣溫逼近攝氏40度，中南部地區正遭遇被列為「大危險」級別的熱浪，...

澳洲淘金客 蜂擁而至

國際金價屢創新高，全球隨之掀起真正的「淘金熱」。例如愈來愈多業餘淘金客湧向澳洲維多利亞省的「金三角」地區，埋頭苦尋，期盼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。