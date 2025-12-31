反對歐盟與南方共市貿易協議 波蘭農民遊行抗議

波蘭各地農民今天在全國近200個地點同步發起大規模示威，抗議歐盟將與南美洲「南方共同市場」（Mercosur）簽署自由貿易協議。農民憂心此項協議將導致大量低成本且標準不一的農產品流入，嚴重威脅歐洲農業競爭力與食品安全。

根據英文網路媒體波蘭筆記（Notes From Poland）報導，由「全國草根農民抗議組織」（OOPR）發起的行動，在30日上午10時至下午3時進行。

儘管抗議者主要採行在路邊停放插有國旗與標語的耕耘機、或在天橋與主要幹道旁集結等方式，避免在跨年假期前夕全面封鎖交通，但華沙周邊及部分國道仍出現車流受阻情況。

報導指出，農民代表巴納（Stanisław Barna）表示，波蘭每公頃僅使用約2公升的活性物質（泛指殺蟲劑、除草劑、殺菌劑等），而南美洲國家則高達12至14公升，「我們是為了大家的食安在戰鬥」。

抗議者在波蘭克拉科夫（Kraków）等地遊行時，更打出「我們想活得尊嚴，並餵飽你們」的標語。

這項自由貿易協議預計將於2026年1月12日簽署，屆時將取消歐盟與巴西、阿根廷、烏拉圭及巴拉圭之間的關稅壁壘。雖然波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）曾多次表達反對立場，但農民認為政府在歐盟層級的談判力道不足，要求應更積極地與法、義等持反對意見的盟友結盟，組成能阻擋協議通過的少數派。

報導指出，波蘭副總理科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）日前表示，政府將持續在布魯塞爾表達抗議。而抗議組織警告，若政府未能交出實質成果，預計將在明年1月9日發動更大規模行動，屆時不排除將抗議戰線延燒至首都華沙市中心。