快訊

三中案仍無罪！馬辦批：民進黨追殺超過10年 各界應反對「東廠」迫害

充電就有怪聲！iPhone 17 Pro喇叭傳災情 像「老舊收音機」

「三中案」纏訟7年 前總統馬英九二審仍判決無罪

聽新聞
0:00 / 0:00

反對歐盟與南方共市貿易協議 波蘭農民遊行抗議

中央社／ 華沙30日專電
在波蘭維基斯基特鎮附近的一條公路旁，一名男子正在拖拉機頂上固定一面波蘭國旗。他和一些波蘭農民正在抗議即將簽署的歐盟與南美洲南方共同市場（Mercosur）之間的貿易協定。 法新社
在波蘭維基斯基特鎮附近的一條公路旁，一名男子正在拖拉機頂上固定一面波蘭國旗。他和一些波蘭農民正在抗議即將簽署的歐盟與南美洲南方共同市場（Mercosur）之間的貿易協定。 法新社

波蘭各地農民今天在全國近200個地點同步發起大規模示威，抗議歐盟將與南美洲「南方共同市場」（Mercosur）簽署自由貿易協議。農民憂心此項協議將導致大量低成本且標準不一的農產品流入，嚴重威脅歐洲農業競爭力與食品安全。

⭐2025總回顧

根據英文網路媒體波蘭筆記（Notes From Poland）報導，由「全國草根農民抗議組織」（OOPR）發起的行動，在30日上午10時至下午3時進行。

儘管抗議者主要採行在路邊停放插有國旗與標語的耕耘機、或在天橋與主要幹道旁集結等方式，避免在跨年假期前夕全面封鎖交通，但華沙周邊及部分國道仍出現車流受阻情況。

報導指出，農民代表巴納（Stanisław Barna）表示，波蘭每公頃僅使用約2公升的活性物質（泛指殺蟲劑、除草劑、殺菌劑等），而南美洲國家則高達12至14公升，「我們是為了大家的食安在戰鬥」。

抗議者在波蘭克拉科夫（Kraków）等地遊行時，更打出「我們想活得尊嚴，並餵飽你們」的標語。

這項自由貿易協議預計將於2026年1月12日簽署，屆時將取消歐盟與巴西、阿根廷、烏拉圭及巴拉圭之間的關稅壁壘。雖然波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）曾多次表達反對立場，但農民認為政府在歐盟層級的談判力道不足，要求應更積極地與法、義等持反對意見的盟友結盟，組成能阻擋協議通過的少數派。

報導指出，波蘭副總理科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）日前表示，政府將持續在布魯塞爾表達抗議。而抗議組織警告，若政府未能交出實質成果，預計將在明年1月9日發動更大規模行動，屆時不排除將抗議戰線延燒至首都華沙市中心。

歐盟與南方共同市場的自由貿易協議歷經近26年談判，涵蓋歐盟27國與南方共市5國，將形成全球規模最大的自由貿易區之一，被視為雙邊經貿關係的重要里程碑。

波蘭農民在維斯基特基鎮附近的公路旁排隊，駕駛拖拉機和卡車，抗議即將簽署的歐盟與南美洲南方共同市場（Mercosur）貿易協定。 法新社
波蘭農民在維斯基特基鎮附近的公路旁排隊，駕駛拖拉機和卡車，抗議即將簽署的歐盟與南美洲南方共同市場（Mercosur）貿易協定。 法新社

波蘭 農民 歐盟

延伸閱讀

疑俄羅斯假資訊 波蘭促歐盟調查TikTok生成式AI內容

共軍環台軍演 歐盟英美法德各國反應一覽

共軍環台軍演 歐盟：危及國際和平與穩定

波蘭總理：烏克蘭和平有望在數週內實現

相關新聞

27年前預測曝光！1998年美國人看2025年 哪些成真、哪些落空一次看

1998年時，美國總統柯林頓正面臨彈劾風暴，鐵達尼號橫掃奧斯卡獎，大多數家庭仍在使用有線電話。蓋洛普與《今日美國報》當年...

反對歐盟與南方共市貿易協議 波蘭農民遊行抗議

波蘭各地農民今天在全國近200個地點同步發起大規模示威，抗議歐盟將與南美洲「南方共同市場」（Mercosur）簽署自由貿...

以色列稱未遵守新規 暫停數十人道組織在加薩運作

以色列今天表示，已暫停包括「無國界醫生組織」和「國際關懷協會」（CARE）在內等數十個人道組織在加薩走廊（Gaza St...

修補教堂耶穌畫像失手爆紅！西班牙婦西門內斯逝世 享壽94歲

西班牙婦女西門內斯十多年前因擅自修補小鎮教堂耶穌畫像失敗，被媒體當成笑話報導，卻意外為小鎮帶來觀光熱潮。管理展示這幅作...

巴西跨年遭雙重極端天氣夾擊！高溫飆40度又遇暴雨

巴西在跨年之際同時面臨2大極端天氣挑戰，包括聖保羅等多地氣溫逼近攝氏40度，中南部地區正遭遇被列為「大危險」級別的熱浪，...

澳洲淘金客 蜂擁而至

國際金價屢創新高，全球隨之掀起真正的「淘金熱」。例如愈來愈多業餘淘金客湧向澳洲維多利亞省的「金三角」地區，埋頭苦尋，期盼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。