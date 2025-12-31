以色列稱未遵守新規 暫停數十人道組織在加薩運作

快訊

中央社／ 耶路撒冷30日綜合外電報導
在以色列和哈馬斯停火期間，流離失所的巴勒斯坦人在加薩走廊南部汗尤尼斯被毀房屋的廢墟旁生火取暖。 歐新社
在以色列和哈馬斯停火期間，流離失所的巴勒斯坦人在加薩走廊南部汗尤尼斯被毀房屋的廢墟旁生火取暖。 歐新社

以色列今天表示，已暫停包括「無國界醫生組織」和「國際關懷協會」（CARE）在內等數十個人道組織在加薩走廊（Gaza Strip）的運作，理由是它們未能遵守新的註冊規定。

以色列表示，這些規定旨在防止巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）及其他激進組織滲透援助機構。但這些組織表示，新規內容武斷無理，並警告說這項新禁令將傷害迫切需要人道援助的平民百姓。

美聯社報導，以色列在戰爭期間一直聲稱哈瑪斯挪用援助物資，但聯合國和援助團體否認這項指控。以色列於今年初宣布的新規，要求援助組織註冊工作人員的姓名，並提供有關資金和運作的詳細資訊，才能繼續在加薩工作。

新規定還包括意識形態上的要求，例如取消曾呼籲抵制以色列、否認2023年10月7日攻擊事件，或對任何針對以色列士兵或領袖的國際訴訟表示支持的組織資格。

以色列僑民事務部表示，有超過30個團體（約占在加薩運作組織的15%）未能遵守規定，它們的運作將被暫停。

僑民事務部也指出，在加薩最大且最知名的團體之一「無國界醫生組織」（Doctors Without Borders,MSF），未能回應以色列關於旗下部分工作人員與哈瑪斯或伊斯蘭聖戰組織有關聯的指控。

僑民事務部長奇克里（Amichai Chikli）說：「訊息很明確，我們歡迎人道援助，但不歡迎利用人道架構從事恐怖主義。」

無國界醫生組織指出，以色列的決定將對他們在加薩的工作產生災難性影響，他們在當地支援約20%的病床和1/3的新生兒接生，並否認以色列對員工的指控。

無國界醫生組織表示：「無國界醫生組織絕不會在知情的情況下僱用從事軍事活動的人員。」

儘管以色列聲稱這項決定對實地影響有限，但受影響的組織表示，在脆弱的停火協議生效不到3個月之際，此舉將帶來毀滅性後果。

以色列 無國界醫生 加薩走廊

