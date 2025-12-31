巴西跨年遭雙重極端天氣夾擊！高溫飆40度又遇暴雨

快訊

中央社／ 聖保羅30日專電
在巴西里約熱內盧科帕卡巴納海灘，信奉非裔巴西宗教的人們在傳統的跨年慶祝活動中向海神耶曼雅緻敬。 路透
在巴西里約熱內盧科帕卡巴納海灘，信奉非裔巴西宗教的人們在傳統的跨年慶祝活動中向海神耶曼雅緻敬。 路透

巴西跨年之際同時面臨2大極端天氣挑戰，包括聖保羅等多地氣溫逼近攝氏40度，中南部地區正遭遇被列為「大危險」級別的熱浪，但南部聖卡塔里納州則因暴雨引發洪水與土石流風險，有多座城市宣布進入緊急狀態。

根據BBC巴西新聞網引述巴西國家氣象研究所（Inmet）發布的警報，氣溫連續多日高於平均值至少5度，熱浪影響範圍涵蓋馬托格羅索州（Mato Grossodo Sul）南部、聖保羅、戈亞斯（Goiás）、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）、里約熱內盧及聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo）。

部分城市如里約州的三河市（Três Rios）與戈亞斯州的阿拉加爾薩斯（Aragarças），連續2日皆躍居全國最熱城市榜首。氣象專家指出，副熱帶高壓阻擋冷鋒與降雨進入，導致乾熱氣團滯留，夜間也難以降溫，增加健康風險。

與此同時，巴西新聞網站G1報導指出，聖卡塔里納州（Santa Catarina）防災部門今天再度升級警報，預計跨年夜將有強降雨，累積雨量超過100毫米，由於土壤飽和，山洪暴發與土石流風險升高，部分城市宣布緊急狀態，州府佛洛里亞諾波里斯（Florianópolis）等校園也暫停課程。

防災單位提醒民眾，暴雨期間應避免穿越淹水道路，並遠離樹木與電線桿；在熱浪影響區則需保持水分，避免正午至午後曝曬。

巴西在2025年尾聲同時遭遇高溫與暴雨，氣象專家警告，此類極端天氣事件顯示氣候變遷正加劇影響，跨年假期的安全防護更顯重要。

巴西 暴雨 跨年

