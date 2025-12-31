澳洲淘金客 蜂擁而至

快訊

國際金價屢創新高，全球隨之掀起真正的「淘金熱」。例如愈來愈多業餘淘金客湧向澳洲維多利亞省的「金三角」地區，埋頭苦尋，期盼邁向發財之路。

澳洲維多利亞省一塊面積9,600平方公里、被稱為「金三角」的地區，湧入許多淘金客，這裡是澳洲歷史悠久的金礦地帶。據路透對十多名淘金者的訪談，創紀錄的金價、社群媒體、電視節目《荒野淘金客》的成功，以及對戶外活動的熱愛，都是推動這波熱潮的因素。

從事建築工作的杜克，過去常與父親一起淘金，如今則帶著兒子伊森投入淘金。11歲的伊森繼承了祖父的探測器，而杜克則升級了自己的設備，他說，「以現在的價格來看，確實有機會挖到一塊足以改變人生的黃金。」

在維多利亞省，淘金者必須向州政府購買許可證，只能使用手動工具淘金，可保留所找到的任何黃金。這類挖礦許可證每張售價28.60澳幣、效期十年，需求已創歷史新高，截至11月接近1.6萬張。

全球最大手持式金屬探測器製造商Codan執行總經理哈維表示，維多利亞省最新一波淘金熱，其實是更廣泛全球現象的一部分。由於探測器在澳洲本土以及非洲、美洲銷售強勁，已帶動該公司今年股價翻倍。

世界上最大的金塊，便是出自澳洲金三角：重達72公斤、於1860年代被發現的「受歡迎的陌生人（Welcome Stranger）」。

