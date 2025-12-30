奪命傳統菜！聖誕大餐成最後晚餐 妻女喪命他仍住加護病房

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
義大利南部一家四口日前享用聖誕大餐，不料卻發生悲劇，母親和15歲女兒雙雙喪命，父親也命危搶救，18歲的女兒雖無症狀但正住院觀察。示意圖／ingimage
聖誕節之於西方國家，就如同農曆春節之於華人，是一年一度闔家團圓的日子。不過日前義大利南部發生一起悲劇，一家人享用完聖誕大餐後，母女兩人在短短數小時內相繼喪命，父親仍命危在加護病房搶救。此外，這對母女曾提前出院但最終卻不幸喪命，當地社區居民悲憤直呼「我們想知道醫院裡到底發生了什麼事」。

根據「每日郵報」報導，義大利南部的坎波巴索（Campobasso）在聖誕假期間發生一起疑似集體食物中毒的悲劇，50歲的安東妮拉（Antonella Di Ielsi）和15歲的女兒莎拉（Sara Di Vita）在23日提前慶祝聖誕節。據了解，母女倆的聖誕大餐包含蘑菇、魚類、淡菜等，是當地的傳統料理。

母女2人卻在幾天後出現噁心、劇烈腹痛等症狀，隨然急忙就醫，但卡爾達雷利醫院（Cardarelli hospital）卻判定2人病況穩定讓其提早出院。孰料，27日母女2人卻因病危再度入院，莎拉在當晚10時30分左右喪命，安東妮拉則於28日上午不治。

此外，55歲的父親詹尼（Gianni）也吃了這頓晚餐，目前被緊急空運至羅馬的斯帕蘭扎尼醫院（Spallanzani Hospital），並在加護病房急救；而這家的另一名18歲女兒也被送到羅馬的醫院觀察，但因她沒有吃下那頓致命晚餐，且沒有出現相關症狀，所以僅是預防措施。

對於安東妮拉和莎拉驟逝，卡爾達雷利醫院的加護病房主任庫佐內（Vincenzo Cuzzone）表示，雖然急救團隊進行重症照護，但患者在臨床上的病情演變「極為罕見且迅速」。短時間就出現肝衰竭症狀，並導致多重器官衰竭，最終不幸喪命。

這起聖誕假期命案也驚動當地檢警，坎波巴索檢察署已下令於31日對遺體解剖，以釐清死因究竟是食物中毒或是死者的過敏反應。根據報導指出，目前有5人正在接受調查，檢警正檢視醫療紀錄並訊問醫院相關人員，試圖拼湊出母女死亡前的關鍵過程。另外，警方也從這家人的家中採集食物樣本，包括罐頭食品和生鮮農產品，以確認是哪一項食材導致中毒。

死者家屬和小鎮居民對於整起案件更是悲憤不已，一位民眾質疑為何醫院提早讓死者出院「我們想知道醫院裡到底發生了什麼事」；家屬的朋友受訪時除了祈禱詹尼能順利康復，也質疑醫院作為，「為什麼她們被送回家？人不能就這樣不明不白地死去」。

