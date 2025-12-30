日本旅遊注意！自動販賣機隱藏技巧 連當地人都不一定知道

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本街頭的自動販賣機以品項豐富聞名，除了各式冷熱飲，甚至連熱湯都能買到。示意圖／路透社
日本街頭的自動販賣機以品項豐富聞名，除了各式冷熱飲，甚至連熱湯都能買到。不過，實際購買時，偶爾仍會遇到飲料溫度不如預期的情況，例如冬天想喝熱飲卻拿到微溫，或夏天買到尚未冰透的飲品，多少讓人掃興。其實，部分日本販賣機早已內建解決方式，只是多數人從未注意過。

根據日媒《Japaholic》報導，日本街頭常見的部分自動販賣機，設計時已加入「飲料溫度確認」功能，消費者在付款前即可先查看目前溫度，避免買到還沒完全冷卻或加熱完成的商品。

實際操作方式並不複雜。消費者只要先按下販賣機上的「找零／退款」按鈕，接著再選擇想購買的飲品，該品項的溫度就會顯示在原本顯示價格的小螢幕上。部分機型雖未標示攝氏符號，但螢幕顯示的數字即為飲料當下的溫度。

報導也提到，這項設計並非所有販賣機都有，但在日本大型飲料品牌的機型中相當常見。由於確認溫度不需額外花時間，對於講究飲用品質的消費者來說，是相當實用的小技巧，也讓不少網友表示，下次使用自動販賣機時，會多留意這個隱藏功能。

