不只羽絨外套…厚帽T也能一秒不占位 日本收納法太聰明
天氣轉冷時，羽絨外套幾乎是家家必備，但一到換季收納，厚重體積就成了不少人的困擾。對此，日本一名擅長居家整理的達人分享，只要調整摺疊順序，就能把蓬鬆的羽絨外套縮成小巧一捲，不僅不占空間，攜帶出門也很方便。
⭐2025總回顧
家事達人倉志表示，冬季外套為了保暖，設計上本來就偏向蓬鬆，一般隨意折疊時容易回彈、鼓起，導致衣櫃或行李箱被擠得滿滿。因此關鍵在於「先預留包覆空間」，再將整件外套捲收起來，才能避免體積失控。
實際操作時，她建議先將外套拉鍊拉好，接著從下擺往上翻折一段，形成一個可包覆的空間。之後把帽子與兩側袖子往衣服中央收攏，讓整件外套呈現方正形狀，再從領口位置一路往下捲，最後將整捲外套塞回最初翻折的衣襬中。完成後不僅外型俐落，也能避免羽絨被長時間壓扁，影響保暖效果。
除了羽絨外套，她也分享厚帽T的整理技巧。作法同樣是從衣襬開始往上對摺，調整寬度與袖子一致後，將袖子往中間收，再把衣身較厚的部分集中摺好，讓整件衣服大小接近帽子的尺寸，最後把帽子往下翻覆，就能把整件帽T包在其中。這樣一來，不但收納整齊，也能避免帽子亂翹、卡住其他衣物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言