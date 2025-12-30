嗅覺可記錄旅行 繪製世界「氣味」地圖

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
城市設計師繪製不同地點的氣味景觀地圖，並包括世界上的各座城市。（Photo by Anubhav Saxena on Unsplash under C.C License）
一年四季中，不同的時間季節都擁有各自獨特的味道，如今，一位研究人員正出版一本地圖集，試圖捕捉這些獨特的「氣味景觀」。對此，透過保存這些氣味景觀，希望能增進大眾對城市多樣性的理解，並為後代留下珍貴的環境記錄。

繪製氣味景觀地圖

衛報》報導，肯特大學設計師兼研究員凱特在15年前第一次對嗅覺產生濃厚興趣，因此，她開始繪製不同地點的氣味景觀地圖，並包括世界上的各座城市。凱特指出，人們透過社交媒體、攝影和素描等方式記錄分享，然而，記錄和交流氣味的方式卻幾乎完全沒有出現。

自2011年以來，她已將格拉斯哥、愛丁堡、坎特伯雷、阿姆斯特丹、維羅納、基輔、加爾各答和巴黎等城市繪製成氣味景觀地圖，該地圖集已涵蓋了40個地點。凱特指出，氣味漫步的目的並非在於辨識某種氣味本身，而是為了給氣味命名並賦予氣味在人們生活中的意義，並構建出關於氣味如何反映不同城市的文化敘事。

城市環境的氣味

新科學家》報導，氣味是城市體驗中的重要組成部分，然而，人們往往認為城市氣味是不好的，甚至正在剝奪鼻子的感官嗅覺。對此，城市設計專家努力改變城市氣味的刻板印象，並邀請民眾分享最喜歡的城市氣味景觀。

因此，世界各地的人們也慢慢探索旅行中的氣味景觀，包括：土耳其伊斯坦堡的檸檬古龍水氣味、澳洲雪梨的魚市停車場氣味、孟加拉錫爾赫特市的牛糞氣味、英國愛丁堡的啤酒廠麥芽氣味和美國舊金山的海濱污水氣味。

這些味道都環繞在城市環境中，也為一場旅程留下深刻的嗅覺紀錄與回憶。凱特強調，不同個體之間看待事物的方式都不同，而透過不同方式嗅聞空間，對於不同城市會產生一定程度的接受、寬容和理解。

