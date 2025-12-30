馬利亞身世大揭密 暢銷書談美國反猶主義

2025年末宗教信仰書單出爐！美國《宗教通訊社》挑選十大暢銷作品報導，這些書籍展現信仰在動盪時代中如何成為文化實踐的泉源，其中探討了包括福音派文化的影響、美國本土反猶主義的歷史，以及在衝突地區尋求希望與正義的實踐神學。

在這些美國暢銷得獎的作品中，除了挑戰人們長期以來的傳統觀念，也探索教會之外的信仰文化價值，並提供讀者理解宗教力量的歷史變遷。在此分析其中四本：

失落的瑪利亞：重新發現耶穌的母親

The Lost Mary: Rediscovering the Mother of Jesus

對於聖經中瑪利亞的印象，多數基督徒會在聖誕節想起童女懷孕，以及復活節想起母親哭泣，然而，瑪利亞可能是歷史上最不為人知的女性之一。在《失落的瑪利亞》中，美國聖經學者塔博爾 (James D. Tabor) 試圖揭示瑪利亞的在聖經歷史中的真實身分，並為理解耶穌及其早期追隨者提供一個全新的視角，重現早期基督教的本質和精髓。

本書是塔博爾20年研究的成果，其深入探討瑪利亞在加利利的童年生活、她與耶穌生父的相遇，以及她與約瑟的婚姻。此外，書中也挑戰了瑪利亞終身童貞的說法，甚至認為約瑟過世後，她還獨自撫養了八個孩子。

反猶太主義：美國傳統

Antisemitism, an American Tradition

在眾多探討美國反猶太主義的書籍中，《反猶太主義》指出反猶太主義並非外來的毒瘤，而是根植於美國本土的痼疾，並早已融入美國的民族基因中。在偏見、歧視與仇恨席捲全美之際，本書揭示了反猶太主義及其反抗力量的延續，這並非美國歷史上的斷裂分化，而是延續了幾個世紀的歷史遺產。

在美國，猶太人在擔任公職和獲得信貸方面都受到限制，大學預設配額也限制猶太學生的入學人數，甚至企業也拒絕僱用他們。對此，猶太人遭受言語和肢體攻擊，猶太教堂和墓地至今仍遭到破壞和褻瀆。

本書結尾提及：「身為美國猶太人，意味著要承受過去對猶太人的仇恨記憶，承受這種仇恨隨時可能在任何地方、任何時間爆發的恐懼，並且要明白這種仇恨很可能會延續到未來。」

十字架與橄欖樹：在加薩培育巴勒斯坦神學

The Cross and the Olive Tree: Cultivating Palestinian Theology amid Gaza

《十字架與橄欖樹》由住在以色列的巴勒斯坦神學家所撰寫，即使他們的居住地沒有像加薩那樣遭受嚴重戰火摧殘，但他們同樣也深受這場殘酷戰爭的創傷，並探討了神學如何在毀滅之中帶來希望。

從生活神學到學術傳統，從古老禮節到當代抗爭，八位巴勒斯坦神學家在解放、和解與神聖的反思中提供重要且充滿活力的視角。本書以加薩苦難為中心，對神堅定不移的盼望如同十字架與橄欖樹，象徵著信仰與家園。他們相信，解放神學可以成為生存、抵抗和集體行動的力量。

宗教為何過時：美國傳統信仰的消亡

Why Religion Went Obsolete: The Demise of Traditional Faith in America

聖母大學社會學教授史密斯 (Christian Smith) 認為「美國傳統有組織的宗教已經過時」，並探討了所有導致宗教衰落、使有組織的宗教在人們生活中變得不再重要的文化變遷。《宗教為何過時》探討影響美國宗教的關鍵因素，並強調宗教信仰不僅衰落，而且在文化上也已經過時，必須要有思考未來文化選擇的新方式。

史密斯聲稱，有些人可能會認為這本書是在貶低宗教，但事實並非如此。然而，傳統宗教的過時並不意味著世俗主義取得勝利，尤其大多數美國人仍然有宗教信仰，並包括年輕一代也有信仰復興，反而是宗教正在向其他領域轉移演變。

