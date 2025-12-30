距美軍基地僅20公里！中資買日小島土地 島民自救發起募資買回

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
笠佐島島民憂心自己的家園落入中國資本，發起募資想買回。 圖／擷自Google地圖
位於日本瀨戶內海、隸屬山口縣的「笠佐島」，是一座面積約20個東京巨蛋大、人口僅剩7人的寧靜小島。但近期這座偏鄉島嶼卻因一樁土地交易案，捲入國家安全與國土流失的爭議。據日媒朝日新聞台報導，一名居住於上海的中國大陸籍人士買下了島上約3700平方公尺的土地，引發當地居民的疑慮。為防止自己家鄉落入外國人手中，島上高齡居民發起「群眾募資」，試圖集資買回土地，保衛家園。

⭐2025總回顧

笠佐島雖地處偏遠，地理位置卻極為敏感。該島距離美軍岩國基地僅約20公里，離日本海上自衛隊吳基地也僅約50公里。當地居民憂心，若放任外資收購，恐將成為監控或干擾軍事行動的前哨站。不過，根據日本2022年進行的《重要土地等調查法》，僅將國防設施周邊1公里列為管制範圍，笠佐島恰好落在管制區外。

目前，被收購的土地上已豎立起紅色標記與電線桿，買方雖聲稱是為了「蓋別墅」，但大興土木的舉動已讓島民寢食難安。「守護笠佐島會」代表八木秀也憂心表示，島上人口老化嚴重，「如果我們這些老人都走了，島上空無一人，對方想做什麼都可以。」面對現行法規無法限制的狀況，八木秀也與島民決定自力救濟。他們於本月10日發起群眾募資，目標籌措2000萬日圓（約新台幣402萬元）向中國買家「買回」土地。活動發起半個月，已募超過200萬日圓。

針對輿論壓力，日本經濟安保擔當大臣小野田紀美表示，政府已著手研擬對策，預計明年起將強制要求取得不動產或林地時需登記國籍，即使是居住海外者購屋也需通報，以加強管理。資深記者中島惠指出，中國社群平台微博早在今年夏天就流傳著笠佐島的日文售地資訊，售價1892萬日圓（約台幣380萬元），顯示這是一樁「合法」的交易。她感嘆，正因為政府修法動作遲緩，才迫使這群高齡島民不得不親自站上火線，透過募資來填補國安漏洞。

日本網友則對此憤憤不平，認為問題根源在於「唯利是圖的不動產業者」，只要有錢賺就賣了。也有人建議，未來針對外國人購買日本土地，應課徵高額稅金或由國家直接介入管理，不能只靠民間微薄的力量苦撐。

日本 國家安全 群眾募資

