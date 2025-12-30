聽新聞
0:00 / 0:00
日本新宿刺人案陸籍男子落網 傳與護膚店有金錢糾紛
讀賣新聞報導，日本警察廳今（30日）已逮捕在東京新宿刺傷案的兇嫌，為35歲的中國大陸籍男子朱煜。被害的30多歲女性胸、腹等身中數刀，幸無生命危險。
⭐2025總回顧
報導說，昨（29日）中午左右，在新宿高田馬場大樓二樓的通道發生一起傷人案。被害女子說，兇嫌是她在護膚店的客人。當時，女子正要走進位於大樓二樓的護膚店，兇嫌疑埋伏在店外，伺機攻擊。
男子在附近搭計程車逃走，從JR新宿車站坐到自家附近的幕張本鄉站。搜查人員在昨天晚間，於千葉市一家餐廳發現他的蹤跡，並以殺人未遂的罪嫌逮捕他。
報導說，受害女性是護膚店的店長，陸男從今年8月起數次到店消費。據傳他在店內欠費，雙方有金錢糾紛，警察廳正進一步調查犯案動機。朱煜被捕後面對偵訊，表示他要保持緘默。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言