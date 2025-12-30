快訊

天才畫家達利崇拜誰？ 羅馬藝展揭他與4位大師關係

中央社／ 羅馬29日專電
薩爾瓦多‧達利（Salvador Dali）。 美聯社
薩爾瓦多‧達利（Salvador Dali）。 美聯社

西班牙天才畫家達利作風特立獨行，羅馬舉辦展覽探討達利與影響他最深的4位藝術大師關係，揭露他愛做表格，給知名藝術家繪畫技巧「偷打分數」，而他年少時雖崇拜畢卡索，寫致敬海報時卻總把偶像姓氏拼錯。

⭐2025總回顧

薩爾瓦多‧達利（Salvador Dali）是20世紀西班牙最知名藝術大師之一，羅馬柯索博物館（Il Museo delCorso）舉辦一場名為「達利：革命與傳統」藝術展，聚焦他與4位對他影響深遠藝術家間的關係，依序是抽象派大師畢卡索、荷蘭畫家韋梅爾（JohannesVermeer）、西班牙畫家維拉斯奎茲（DiegoVelazquez）及文藝復興大師拉斐爾（RaffaelloSanzio）。

●達利與畢卡索 從崇拜到挑戰

第1個展廳展示少年達利的照片，裡面有許多海報寫著「畢卡索萬歲」，顯示達利1926年首度見到畢卡索之後，就對畢卡索相當崇敬。但身為繪畫鬼才的達利，對拼字顯然沒那麼在意，因為多張他手寫的海報，都把畢卡索的姓氏Picasso少寫了一個s字。

在這時期可以看到，達利作品深受畢卡索創立的「立體主義」（Cubism）影響，運用大量彩色幾何圖形組成圖畫。立體主義是20世紀重要的前衛藝術流派，追求透過碎裂、解構、重組，打破傳統畫作的呈現方式，帶來革命性影響。

但到了後期，達利因與畢卡索政治理念迥異，開始對畢卡索提出在藝術與思想各方面的挑戰，達利甚至在1951年舉行一場「畢卡索與我」的會議。不過畢卡索個性相較低調，始終避免與達利正面交鋒。

●達利給眾大師打成績 韋梅爾多項滿分

第2個展廳牆上看到達利留下文件中，竟包含他評價自己和其他大師的一張「成績單」。針對靈感、原創性、才華、構圖等項目，給史上名家打分數，裡面有些人被打了0或1的低分，但繪有「戴珍珠耳環的少女」的荷蘭畫家韋梅爾，在多項獲得滿分20的高分。

根據達利自述，他對韋梅爾一幅「花邊女工」 （Lamerlettaia）畫作如癡如醉，不僅畫了多幅模仿之作，展場照片顯示，達利連去海邊游泳也不忘舉著這幅複製畫像拍照。

達利另一迷戀作品，是文藝復興時期的西班牙畫家維拉斯奎茲的「侍女」（Las Meninas）。他嘗試用立體鏡像技術，重新詮釋這幅作品，展現他在傳統與前衛藝術中自由遊走的能力。

展廳最後致敬的是達利心中文藝復興時期完美典範拉斐爾。達利曾暗示期盼成為自己時代的拉斐爾，他在回憶錄中透露自己多麼希望能像拉斐爾一樣，為此他曾留長髮，擺出拉斐爾在自畫像中的憂鬱表情。

此次展覽由羅馬基金會（Fondazione Roma）與達利基金會（Fundació Gala-Salvador Dalí）合作舉辦。總計展出超過60幅珍貴作品，展期至2026年2月1日止。

