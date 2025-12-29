哀悼蘇門答臘水災罹難者 印尼多地取消跨年煙火
印尼總統府官員今天說，中央政府將支持多個地區取消在本週跨年慶祝活動中燃放煙火，以表達關懷近期蘇門答臘島水災受難民眾。
路透社報導，包括首都雅加達及著名旅遊勝地峇里島在內的多個地方政府和警方已宣布，為悼念蘇門答臘災民，將不允許舉辦煙火秀。這些地區近日發生洪災與山崩，已造成逾1100人罹難，約40萬人至今無家可歸。
印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）辦公室發言人普拉塞蒂歐（Prasetyo Hadi）向媒體表示，中央政府認為各區政府禁止煙火，或呼籲民眾跨年期間不要施放煙火的做法是正確的。
他說：「這樣做是對的，因為我們必須展現同理心與團結…作為一個國家，我們要關懷那些因災難受苦的同胞。」
印尼國家通訊社安塔拉（Antara）27日報導，峇里島首府登巴薩（Denpasar）警方已經禁止跨年煙火。雅加達市長上週也宣布，這座1000萬人口的城市將不舉辦煙火表演，並呼籲市民不要自行施放。
印尼政府已在受災的蘇門答臘地區，包括北蘇門答臘省（North Sumatra）、西蘇門答臘省（WestSumatra）及亞齊省（Aceh Province）等地興建橋梁與住宅，預估重建經費至少31億1000萬美元。
