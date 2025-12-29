日本國立博物館擬評估制度 向外國人收較多費用

快訊

中央社／ 東京29日綜合外電報導

日媒報導，日本文化廳已決定，將要求營運國立博物館美術館的獨立行政法人，評估向外國觀光客收取較貴的費用，希望藉此增加這部分的收入，以降低國家補助款在營運費的占比。

「讀賣新聞」今天報導，東京國立博物館、國立西洋美術館等日本的國立博物館與美術館的營運費用，除了門票收入與捐款等自籌財源外，仍有一大部分仰賴政府補助。

根據日本財務省的說法，國立博物館與美術館共11個展館之中，有8個館的官方補助占收入一半以上。

報導指出，博物館與美術館為了外國旅客，投入經費設置解說看板、語音導覽等設施。而採用雙軌價格，是希望訪日外國人能分擔包含多語言服務在內的營運成本。

根據財務省試算，若實施「價格雙軌制」，向外國遊客收取的費用可能是一般日本民眾的2到3倍。

而文化廳也在評估，要求各間國立博物館與美術館，延長開館時間與知名展品的展期，以利吸引更多遊客。

將被日本官方要求評估實施這項措施的博物館與美術館，包含東京國立博物館、京都國立博物館、奈良國立博物館、九州國立博物館、國立科學博物館、東京國立近代美術館、京都國立近代美術館、國立電影資料館、國立西洋美術館、國立國際美術館、國立新美術館。

報導也舉出埃及與印度類似的案例，像埃及金字塔與印度的泰姬瑪哈陵（Taj Mahal），就是採行這種「價格雙軌制」；而法國的羅浮宮博物館明年1月起，也會調漲非歐洲聯盟（EU）訪客的費用。

博物館 美術館 日本

