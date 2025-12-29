西班牙南部豪雨成災 1死2失蹤

快訊

中央社／ 馬德里28日綜合外電報導

當局與救援部門今天表示，西班牙南部豪雨成災，目前已確認有1人因洪水死亡、2人失蹤，呼籲民眾務必提高警覺。

近年西班牙受氣候變遷影響極為嚴重，熱浪持續時間更長，強降雨事件也更加頻繁。

2024年10月，西班牙東部（主要是瓦倫西亞地區）曾發生死傷慘重的洪災，造成超過230人喪生，當時政府因應對災難的處理方式遭到強烈批評。

今天社群媒體流傳的影片顯示，西班牙南部多個村莊一夜之間遭洪水淹沒。

緊急救援單位已出動展開清理與善後作業。

死者遺體在馬拉加（Malaga）地區尋獲，西班牙國民警衛隊（Guardia Civil）表示，仍在搜尋另一名失蹤者。

另有一人疑似在格拉納達（Granada）附近失蹤。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在社群平台X發文，呼籲民眾保持「最高程度的警戒」。

西班牙國家氣象局今天稍早將南部安達魯西亞（Andalusia）地區的警戒等級，從紅色下調為橙色。

但瓦倫西亞沿海地區仍持續遭遇強降雨，當局警告可能發生突發性洪水，鄰近的穆西亞（Murcia）地區也同樣遭受強降雨影響。

