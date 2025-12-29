快訊

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

學者：中共軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

流感季來臨病例增 新加坡診所接種需求熱度升

中央社／ 新加坡29日專電

2025年接近尾聲，隨著出遊潮增加，新加坡醫師指出，近1個月就醫病患出現流感症狀比例上升趨勢。新加坡診所醫師鍾榮康告訴中央社，今年10月起，診所已陸續出現多起流感及一般感冒病例，流感疫苗接種熱度增加。

⭐2025總回顧

根據新加坡傳染病管理局公布的每週傳染病數據，因急性上呼吸道感染前往綜合診所求醫的人數逐步上升，11月中旬為每日平均2443人，到了12月中旬每日平均有2523人患病求醫。

新加坡診所醫師鍾榮康（Chung Wing Hong）今天接受中央社訪問時表示，流感季節通常從年底開始，預計會持續到明年初。今年10月起，診所已陸續出現多起流感及一般感冒病例；流感季節來臨、氣候轉變，加上民眾出國及旅遊潮，使得出現感冒症狀的患者增加是常見現象。

他提到，許多新加坡民眾從10月起前往診所接種疫苗，11月、12月也有民眾要求接種預防針；接種流感疫苗後，患者罹患重症感冒的機會通常會減少，鼓勵民眾在合適的時機接種疫苗，以提升對抗病毒的免疫力。

新加坡是全球主要航空與海運樞紐，航空航線連接約170個城市，海運通達逾600個港口，被視為國際旅運與貿易的重要中樞，並促進全球人流與貨物流通全球。

今年初藝人大S因流感併發肺炎過世，使得流感疫苗接種熱度提高。在新加坡，有基層診所接到有關接種流感疫苗的預約和詢問比平常多了5至10倍。

一名已施打疫苗的42歲民眾阿明（Ah Ming）告訴中央社，原本覺得流感只是咳嗽感冒，但最近身邊許多友人感冒，加上看到年初大S逝世新聞才知道流感可能引發重症，因此自己與長輩前來接種「相對安心」。

新加坡傳染病管理局政策與系統組總司長白偉揚，近日在聯合早報報導中表示，截至今年11月，新加坡65歲及以上年長居民的流感疫苗接種率為45.1%，高於去年同期的37.9%。

流感疫苗 新加坡 診所

延伸閱讀

紐約州1周增7萬流感病例創新高 專家：高峰還未到

伺服器需求帶動！新加坡11月電子業產值上揚 詳細數據出爐

男咳嗽持續6天不以為意 流感病情急轉直下靠葉克膜救命

長者流感疫苗接種僅5成 疾管署明年先導入20萬劑加強型疫苗

相關新聞

德國募兵制轉捩點：和平被動搖，重啟義務役是最佳解嗎？

2025年11月中旬，德國政府宣布一項新政策立刻引起全國大眾的關注與討論：自2026年1月1日起，所有年滿18歲的德國公民將收到一份問卷，問卷上除須填寫個人基本資料之外，亦須回答個人能力與服役意願等問題。所有的男性公民均有填寫問卷之義務，女性則可選擇是否填寫；此外，預計從2027年7月1日起，所有男性也有義務進行體檢。

日本新宿女子當街被刺多刀 外籍兇嫌逃跑

朝日新聞報導今（29日）中午在東京新宿區的高田馬場，有名在護膚店工作的女性被當街刺傷，女性上半身多處被刺，但還能回話。她...

8旬婦遭騙走8千萬金條！假警察犯「低級錯誤」露馬腳 她反將一軍脫險

根據日媒長崎電視台報導，2025年長崎縣發生的各類案件中，增加最快速的並非竊盜或暴力事件，而是「電話詐騙」。長崎縣警公布截至11月底，全縣受害件數已達201件，損失金額超過5億日圓（約台幣一億元），創下歷年來最嚴重的紀錄，其中有約六成屬於假冒警察身分的詐騙手法。

2026年開始人體臨床試驗 癌症疫苗最快十年上市：從源頭攔截

衛福部今年公布113年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）仍占據首位，癌症已經從1982年起，連續43年蟬聯國人十大死因的榜首。近期英國牛津大學（Oxford University）臨床科學教授莎拉・布拉格登（Sarah Blagden）率領研究團隊，研發一款鎖定癌前階段的「癌症疫苗」，有機會在未來10年內問世，如果順利上市，每年可以挽救360萬條生命。

強風暴襲北歐 數萬戶停電、機場一度關閉 瑞典2死

強風暴「約翰尼斯」（Johannes）28日侵襲北歐挪威、瑞典與芬蘭，導致數萬戶停電，瑞典當局與一家公用事業公司今天表示...

獨家專訪關恆：在中國沒有免於恐懼的自由

38歲的關恆來自河南，2020年秋天，他「翻牆」閱讀美國媒體BuzzFeed News關於新疆再教育營的衛星影像分析報導後，決定駕車前往一探究竟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。