2026年開始人體臨床試驗 癌症疫苗最快十年上市：從源頭攔截

衛福部今年公布113年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）仍占據首位，癌症已經從1982年起，連續43年蟬聯國人十大死因的榜首。近期英國牛津大學（Oxford University）臨床科學教授莎拉・布拉格登（Sarah Blagden）率領研究團隊，研發一款鎖定癌前階段的「癌症疫苗」，有機會在未來10年內問世，如果順利上市，每年可以挽救360萬條生命。

根據英國媒體《鏡報》報導，這項突破性的醫療進展預計在10年內正式問世，癌症疫苗的核心在於從「源頭攔截」，因為癌症從細胞變異到形成肉眼可見的腫瘤，通常需要經歷長達10年至20年的癌前病變，而他們的目標是在癌症尚未形成肉眼可見時，就提前介入，阻止其成為惡性腫瘤。

這款新型癌症疫苗利用漫長的潛伏期，訓練人體的免疫系統主動出擊，在細胞轉化為惡性腫瘤前，就精準的辨別出來，並且清除癌細胞，這種方法把癌症從治療變成預防的思維。莎拉・布拉格登以HPV疫苗（人類乳突病毒疫苗）為例，指出該疫苗是針對癌症病毒研發，設計得相當成功。不過，HPV疫苗跟他們團隊目前在開發的疫苗不同，若此款疫苗成功推行後，有機會延長人類平均壽命。

目前這款針對肺癌的預防性疫苗已經製作完成，計劃在2026年夏天啟動人體臨床試驗，除了肺癌以外，團隊也在開發乳癌、卵巢癌與大腸癌這些致死率較高的癌症疫苗，最終希望能夠推出多種防護整合的單一劑量「萬能抗癌疫苗」，並讓年輕人可以免費接種，獲得長期的保護。而癌症病例減少後，也能夠釋放更多醫療資源，來對抗失智症、心臟病等重大疾病。