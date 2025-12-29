日本新宿女子當街被刺多刀 外籍兇嫌逃跑

朝日新聞報導今（29日）中午在東京新宿區的高田馬場，有名在護膚店工作的女性被當街刺傷，女性上半身多處被刺，但還能回話。她表示，男性兇嫌是店裡的客人。警方說，嫌犯是外國人，犯案後徒步逃亡。

警視廳表示，30多歲的女性胸、腹、手腕等多處被刺，他們正以殺人未遂的罪嫌在追捕兇嫌。戶塚署警方指出，被害女子在附近的護膚店上班，在路上遭男子從正面襲擊，所幸沒有生命危險。

案發現場離JR高田馬場站約200公尺，是住宅區。一對60多歲及50多歲的夫婦受訪時說，那裡很少會經過，是幽靜的地方，沒發生過什麼事件；今天警車開到當地，著實嚇了一跳。