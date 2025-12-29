日本新宿女子當街被刺多刀 外籍兇嫌逃跑

快訊

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
東京新宿區的高田馬場，有名在護膚店工作的女性被當街刺傷。圖／截自YouTube日本TBS

朝日新聞報導今（29日）中午在東京新宿區的高田場，有名在護膚店工作的女性被當街刺傷，女性上半身多處被刺，但還能回話。她表示，男性兇嫌是店裡的客人。警方說，嫌犯是外國人，犯案後徒步逃亡。

警視廳表示，30多歲的女性胸、腹、手腕等多處被刺，他們正以殺人未遂的罪嫌在追捕兇嫌。戶塚署警方指出，被害女子在附近的護膚店上班，在路上遭男子從正面襲擊，所幸沒有生命危險。

案發現場離JR高田馬場站約200公尺，是住宅區。一對60多歲及50多歲的夫婦受訪時說，那裡很少會經過，是幽靜的地方，沒發生過什麼事件；今天警車開到當地，著實嚇了一跳。

2025年11月中旬，德國政府宣布一項新政策立刻引起全國大眾的關注與討論：自2026年1月1日起，所有年滿18歲的德國公民將收到一份問卷，問卷上除須填寫個人基本資料之外，亦須回答個人能力與服役意願等問題。所有的男性公民均有填寫問卷之義務，女性則可選擇是否填寫；此外，預計從2027年7月1日起，所有男性也有義務進行體檢。

