快訊

日本新宿女子當街被刺多刀！她曝兇嫌身分 警追緝中

零逾放破功！土銀爆2.34億違約 專家示警：建商開始撐不住

雨亂台北跨年 101跨年煙火最佳觀賞地點在哪？氣象專家給答案

名古屋與新宿相繼發生刺人案2傷 兩案犯嫌均在逃

中央社／ 東京29日綜合外電報導

日本東京都新宿區高田場地區今天發生刺人案，造成1名女性受傷。無獨有偶，名古屋市昨晚也發生刺人案，1名男性在送貨期間遇襲受重傷。而兩起案件的犯嫌均在做案後逃逸。

⭐2025總回顧

「每日新聞」報導，東京警方今天中午12時10分左右獲報，新宿區高田馬場地區「有女性被刺」。

調查相關人士透露，一名30多歲女性被刺傷，已被送醫治療，送醫時仍有意識。

而犯嫌疑似為男性，在做案後逃逸。

事發現場位在JR高田馬場站以南約250公尺的住商混合區。

而愛知縣名古屋市於前一天也發生攻擊事件。

日本富士新聞網（FNN）報導，一名35歲男子昨晚在名古屋市綠區路上配送貨物時，被利器攻擊。

警方表示，遇襲男子右腰附近疑似中刀，傷勢嚴重，需要約2週左右才能痊癒，所幸沒有生命危險。

受傷男子表示，「當時攻擊者從後方攻擊，因此我不知道犯嫌的長相」。

警方正以殺人未遂罪嫌方向，追緝逃逸的犯嫌。

名古屋 日本

延伸閱讀

體操／兩度赴日取經 唐嘉鴻尋求進化再戰亞運

美軍在敘利亞遇襲3死！川普預告「嚴厲報復」槍手疑敘利亞部隊自己人

射擊／李孟遠遭禁賽沉澱自己 等解禁衝刺名古屋亞運

青森強震…遊日台中觀旅局前局長：日政府危機處理一流

相關新聞

德國募兵制轉捩點：和平被動搖，重啟義務役是最佳解嗎？

2025年11月中旬，德國政府宣布一項新政策立刻引起全國大眾的關注與討論：自2026年1月1日起，所有年滿18歲的德國公民將收到一份問卷，問卷上除須填寫個人基本資料之外，亦須回答個人能力與服役意願等問題。所有的男性公民均有填寫問卷之義務，女性則可選擇是否填寫；此外，預計從2027年7月1日起，所有男性也有義務進行體檢。

日本新宿女子當街被刺多刀 外籍兇嫌逃跑

朝日新聞報導今（29日）中午在東京新宿區的高田馬場，有名在護膚店工作的女性被當街刺傷，女性上半身多處被刺，但還能回話。她...

獨家專訪關恆：在中國沒有免於恐懼的自由

38歲的關恆來自河南，2020年秋天，他「翻牆」閱讀美國媒體BuzzFeed News關於新疆再教育營的衛星影像分析報導後，決定駕車前往一探究竟。

輪椅乘客下機秒痊癒！這些「醫學奇蹟」讓空服員好頭痛

美媒12月18日報導，近年來各國機場經常出現「神蹟航班」，不少原本坐輪椅上機的乘客，下機時卻突然「痊癒」健步如飛。事實上，這些人是為了獲得優先登機、免排隊等特殊待遇而佯裝殘疾。

赴日旅遊注意！東京巴士司機「確診麻疹」 曾往返羽田、成田機場載客

近期正值旅遊旺季，不少台灣民眾趁著假期前往日本遊玩。然而，東京都政府近日發布警示，一名負責行駛羽田、成田機場路線的利木津巴士駕駛確診「麻疹」，且在具傳染力期間曾出勤載客，恐已接觸多數不特定旅客，當局呼籲同時段曾出入相關場所的民眾務必提高警覺。

喝茶或咖啡哪個對骨骼更好？澳洲研究曝「咖啡喝超過臨界點恐傷骨」

華盛頓郵報報導，茶和咖啡各自都有多種健康益處，但一項最新研究指出，在骨骼健康方面，茶可能略占上風，而每天喝超過5杯咖啡與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。