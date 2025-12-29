名古屋與新宿相繼發生刺人案2傷 兩案犯嫌均在逃

日本東京都新宿區高田馬場地區今天發生刺人案，造成1名女性受傷。無獨有偶，名古屋市昨晚也發生刺人案，1名男性在送貨期間遇襲受重傷。而兩起案件的犯嫌均在做案後逃逸。

「每日新聞」報導，東京警方今天中午12時10分左右獲報，新宿區高田馬場地區「有女性被刺」。

調查相關人士透露，一名30多歲女性被刺傷，已被送醫治療，送醫時仍有意識。

而犯嫌疑似為男性，在做案後逃逸。

事發現場位在JR高田馬場站以南約250公尺的住商混合區。

而愛知縣名古屋市於前一天也發生攻擊事件。

日本富士新聞網（FNN）報導，一名35歲男子昨晚在名古屋市綠區路上配送貨物時，被利器攻擊。

警方表示，遇襲男子右腰附近疑似中刀，傷勢嚴重，需要約2週左右才能痊癒，所幸沒有生命危險。

受傷男子表示，「當時攻擊者從後方攻擊，因此我不知道犯嫌的長相」。

警方正以殺人未遂罪嫌方向，追緝逃逸的犯嫌。