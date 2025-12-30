廢墟變夢想基地！店租僅2千還補助裝修 日74年老集合住宅重生

位於日本福岡縣北九州市門司港地區，有一處外觀看似廢墟、卻悄悄成為創業者圓夢舞台的老集合住宅。根據日媒「西日本電視台」報導，「門司港1950團地」原名舊畑田團地，1951年由福岡縣住宅供給公社規劃興建，是縣內第三老的團地，曾肩負戰後住宅供應的重要角色，隨著建物老化與人口外移，一度長期閒置。

團地距離JR門司港站僅約5分鐘車程，鄰近觀光區，但因設備老舊、外觀破敗，被視為「難以活用」的不動產。直到在地不動產公司「吉浦大樓」負責人森田英介出手買下，啟動以「培育創業者」為主軸的再生計畫才邁向重生。森田認為，保留老建築的歷史脈絡，與協助創業計畫結合，不僅能有效利用空屋，也能為地方創造新價值。

森田英介將此計畫以曾創立眾多企業、有「日本資本主義之父」之稱的澀澤榮一之名，命名為「澀澤計畫」。此計畫有兩大入住條件：一是租金前三年月租1萬日圓（約台幣2,008元），二是承租者需自行DIY改裝。結構與外牆不可破壞，但水電、廚房及內部裝潢皆可自由改造。且管理方提供部分裝修材料費，讓初期成本降到最低。這種低門檻與高自由度，使原本破敗的34戶空屋在4個月內全部滿租。

目前進駐的店家類型多元，包括複合式咖啡館、烘焙坊、音樂酒吧、書店，甚至徵信事務所。有人圓了退休後開店的夢，也有人首次挑戰創業。管理方也提供室內裝修的技術交流與協助，讓這座老團地成為共享創意與資源的社群空間。從閒置老屋到創業聚落，「門司港1950團地」的轉變不僅讓歷史建築重獲新生，也為地方注入持續發展的活力，逐漸成為門司港新興的觀光與創業據點。