印尼養老院大火奪16命 警方調查起火原因

中央社／ 雅加達29日綜合外電報導

印尼蘇拉威西島（Sulawesi）萬鴉老（Manado）一間療養院發生火災，造成16人喪生，當地警察今天向官方通訊社安塔拉（Antara）證實這項消息。

警方表示，事發地點為和平長者療養院（WerdhaDamai），大火直到昨天深夜才撲滅，當局仍在調查起火原因。

新聞頻道都會電視台（Metro TV）畫面顯示，猛烈火勢將夜空照得一片橘紅，有住戶協助長者逃離燃燒中的建築物。

萬鴉老市消防局長羅廷蘇魯（Jimmy Rotinsulu）接受都會電視台訪問時表示，建築物內多為長者，火災發生時多人受困於建物內，另有3人遭受燒燙傷。

