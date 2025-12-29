印尼養老院大火奪16命 警方調查起火原因
印尼蘇拉威西島（Sulawesi）萬鴉老（Manado）一間療養院發生火災，造成16人喪生，當地警察今天向官方通訊社安塔拉（Antara）證實這項消息。
⭐2025總回顧
警方表示，事發地點為和平長者療養院（WerdhaDamai），大火直到昨天深夜才撲滅，當局仍在調查起火原因。
新聞頻道都會電視台（Metro TV）畫面顯示，猛烈火勢將夜空照得一片橘紅，有住戶協助長者逃離燃燒中的建築物。
萬鴉老市消防局長羅廷蘇魯（Jimmy Rotinsulu）接受都會電視台訪問時表示，建築物內多為長者，火災發生時多人受困於建物內，另有3人遭受燒燙傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言