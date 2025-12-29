印尼養老院大火奪16命 警方調查起火原因

2025年11月中旬，德國政府宣布一項新政策立刻引起全國大眾的關注與討論：自2026年1月1日起，所有年滿18歲的德國公民將收到一份問卷，問卷上除須填寫個人基本資料之外，亦須回答個人能力與服役意願等問題。所有的男性公民均有填寫問卷之義務，女性則可選擇是否填寫；此外，預計從2027年7月1日起，所有男性也有義務進行體檢。

2025-12-29 09:29