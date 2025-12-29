快訊

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

學者：中共軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

8旬婦遭騙走8千萬金條！假警察犯「低級錯誤」露馬腳 她反將一軍脫險

聯合新聞網／ 綜合報導
長崎縣警表示，至2025年11月底，全縣遭詐騙損失金額超過5億日圓。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成
長崎縣警表示，至2025年11月底，全縣遭詐騙損失金額超過5億日圓。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成

根據日媒長崎電視台報導，2025年長崎縣發生的各類案件中，增加最快速的並非竊盜或暴力事件，而是「電話詐騙」。長崎縣警公布截至11月底，全縣受害件數已達201件，損失金額超過5億日圓（約台幣1億元），創下歷年來最嚴重的紀錄，其中有約六成屬於假冒警察身分的詐騙手法。

⭐2025總回顧

警方指出，詐騙集團多以國際電話開頭的「＋」號碼來電，自稱是警視廳或外縣市警方，謊稱被害人涉及洗錢或詐騙案件，要求配合調查。10月時，住在長崎縣西彼杵的一名女性接獲此類電話，對方謊稱是警視廳的某人，在調查案件時發現女性有洗錢的嫌疑，女性當時心中已懷疑這是詐騙，但仍繼續和對方對話。

結果詐騙話術敗在一個關鍵細節。假警察在和該名女性確認地址時，竟無法正確唸出「西彼杵」（nishi-no-sogi）這個地名，支吾其詞試圖引導對方說出口。該女子察覺異狀，冷靜回答「這一定要在電話裡說嗎」，並表明丈夫是警察，對方隨即掛斷電話，成功避免受害，不過仍對對方掌握詳細住址感到十分恐怖。

警方也提醒，近期詐騙集團常利用LINE視訊通話假裝進行「線上偵訊」，穿著假制服、出示偽造證件，誘騙民眾交付金錢或個資。縣警強調，警方絕不會透過視訊或通訊軟體進行偵訊。

此外，屬詐騙旺季的12月，假冒受害者兒女的「猜猜我是誰」典型電話詐騙手法也再度增加，多數來自海外，也發生80多歲婦人遭騙走市值約4億日圓（約台幣8千萬元）金條的重大事件。警方呼籲，對於不明來電一律不接，即使顯示為警察機關號碼也不可全信，並可申請停用固定電話的國際電話服務，降低風險。

詐騙集團 長崎 警察 個資

延伸閱讀

精神職災攀升！日心理專家揭現代上班族憂鬱6原因 下班大腦難離線

2、30歲達4成！日詐騙受害者大幅年輕化 專家：LINE讓人失去判斷力

加薪也請不到本國人！日本首批外籍公車駕駛來了 東京、沖繩同步上路

不想麻煩子女…日婦斷捨離痛失6萬現金 專家警告：錢藏家中恐永遠消失

相關新聞

德國募兵制轉捩點：和平被動搖，重啟義務役是最佳解嗎？

2025年11月中旬，德國政府宣布一項新政策立刻引起全國大眾的關注與討論：自2026年1月1日起，所有年滿18歲的德國公民將收到一份問卷，問卷上除須填寫個人基本資料之外，亦須回答個人能力與服役意願等問題。所有的男性公民均有填寫問卷之義務，女性則可選擇是否填寫；此外，預計從2027年7月1日起，所有男性也有義務進行體檢。

日本新宿女子當街被刺多刀 外籍兇嫌逃跑

朝日新聞報導今（29日）中午在東京新宿區的高田馬場，有名在護膚店工作的女性被當街刺傷，女性上半身多處被刺，但還能回話。她...

8旬婦遭騙走8千萬金條！假警察犯「低級錯誤」露馬腳 她反將一軍脫險

根據日媒長崎電視台報導，2025年長崎縣發生的各類案件中，增加最快速的並非竊盜或暴力事件，而是「電話詐騙」。長崎縣警公布截至11月底，全縣受害件數已達201件，損失金額超過5億日圓（約台幣一億元），創下歷年來最嚴重的紀錄，其中有約六成屬於假冒警察身分的詐騙手法。

2026年開始人體臨床試驗 癌症疫苗最快十年上市：從源頭攔截

衛福部今年公布113年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）仍占據首位，癌症已經從1982年起，連續43年蟬聯國人十大死因的榜首。近期英國牛津大學（Oxford University）臨床科學教授莎拉・布拉格登（Sarah Blagden）率領研究團隊，研發一款鎖定癌前階段的「癌症疫苗」，有機會在未來10年內問世，如果順利上市，每年可以挽救360萬條生命。

強風暴襲北歐 數萬戶停電、機場一度關閉 瑞典2死

強風暴「約翰尼斯」（Johannes）28日侵襲北歐挪威、瑞典與芬蘭，導致數萬戶停電，瑞典當局與一家公用事業公司今天表示...

獨家專訪關恆：在中國沒有免於恐懼的自由

38歲的關恆來自河南，2020年秋天，他「翻牆」閱讀美國媒體BuzzFeed News關於新疆再教育營的衛星影像分析報導後，決定駕車前往一探究竟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。