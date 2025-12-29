8旬婦遭騙走8千萬金條！假警察犯「低級錯誤」露馬腳 她反將一軍脫險

根據日媒長崎電視台報導，2025年長崎縣發生的各類案件中，增加最快速的並非竊盜或暴力事件，而是「電話詐騙」。長崎縣警公布截至11月底，全縣受害件數已達201件，損失金額超過5億日圓（約台幣1億元），創下歷年來最嚴重的紀錄，其中有約六成屬於假冒警察身分的詐騙手法。

警方指出，詐騙集團多以國際電話開頭的「＋」號碼來電，自稱是警視廳或外縣市警方，謊稱被害人涉及洗錢或詐騙案件，要求配合調查。10月時，住在長崎縣西彼杵的一名女性接獲此類電話，對方謊稱是警視廳的某人，在調查案件時發現女性有洗錢的嫌疑，女性當時心中已懷疑這是詐騙，但仍繼續和對方對話。

結果詐騙話術敗在一個關鍵細節。假警察在和該名女性確認地址時，竟無法正確唸出「西彼杵」（nishi-no-sogi）這個地名，支吾其詞試圖引導對方說出口。該女子察覺異狀，冷靜回答「這一定要在電話裡說嗎」，並表明丈夫是警察，對方隨即掛斷電話，成功避免受害，不過仍對對方掌握詳細住址感到十分恐怖。

警方也提醒，近期詐騙集團常利用LINE視訊通話假裝進行「線上偵訊」，穿著假制服、出示偽造證件，誘騙民眾交付金錢或個資。縣警強調，警方絕不會透過視訊或通訊軟體進行偵訊。

此外，屬詐騙旺季的12月，假冒受害者兒女的「猜猜我是誰」典型電話詐騙手法也再度增加，多數來自海外，也發生80多歲婦人遭騙走市值約4億日圓（約台幣8千萬元）金條的重大事件。警方呼籲，對於不明來電一律不接，即使顯示為警察機關號碼也不可全信，並可申請停用固定電話的國際電話服務，降低風險。