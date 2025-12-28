快訊

表態願戰2026彰化縣長 謝衣鳯坦言：面對家族競合問題須解決

性感巨星碧姬芭杜驚傳離世！法總統馬克宏悼念：緬懷這位世紀傳奇

才澄清烏龍死訊！「性感小野貓」碧姬芭杜驟逝 享耆壽91歲

輪椅乘客下機秒痊癒！這些「醫學奇蹟」讓空服員好頭痛

香港01／ 撰文：劉耀洋
機場示意圖。圖／AI生成
機場示意圖。圖／AI生成

美媒12月18日報導，近年來各國機場經常出現「神蹟航班」，不少原本坐輪椅上機的乘客，下機時卻突然「痊癒」健步如飛。事實上，這些人是為了獲得優先登機、免排隊等特殊待遇而佯裝殘疾。他們的行為往往會導致航班延誤等問題，讓愈來愈多旅客、航空公司感到困擾，有網民因此將他們稱為「登機橋耶穌」（Jetway Jesus），諷刺他們突然「恢復」行動能力尤如神蹟。

⭐2025總回顧

華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，有空中服務人員表示，許多身體健全的乘客為了一時方便，會要求輪椅服務，在乘務員護送通過登機橋。這樣他們就可以免排隊，並優先使用頭頂行李架。

空服人員，航空公司通常情況下不會要求乘客出示殘疾證明，只須填寫一份簡單表格即可登機，所以一架只能容納130名乘客的客機，有時會搭載多達50輛輪椅。當飛機抵達目的地後，真正因身體不便而坐輪椅的旅客要等待空服人員協助，通常是最後才落機。當坐輪椅的好處消失後，佯裝殘疾的乘客便會迅速「康復」，靠雙腳隨大隊落機。

報導指，這種現象遍布全球各地。一名在墨西哥瓜達拉哈拉國際機場登機的乘客表示，他上機時有25人坐輪椅，導致飛機起飛延誤，但落機時絕大部份「殘疾乘客」都消失得無影無蹤；一名來自佛羅里達州的乘客也遭遇類似情況，她乘坐飛往洛杉磯的航班時，大約有15人需要輪椅登機，但到達目的地後只有5人需要輪椅。

「神蹟航班」也讓機組人員感到相當不滿，一名加拿大航空（Air Canada）前空服人員稱，他們經常因為航班延誤而須加班，卻得不到加班費，同時又要面臨乘客對航班延誤的不滿。另外，除着「登機橋耶穌」愈來愈多，機場輪椅不足的情況常現，導致一眾空服人員在登機口四處奔波尋找輪椅。

報導引述國際航空運輸協會（IATA）報告指，全球各航空公司通報它們收到愈來愈多輪椅協助請求。一些航企譴責濫用輪椅服務的行為，但擔心收緊申請規定或使患有自閉症、失智症等表徵不明顯的殘疾人士無法得到所需的幫助。

延伸閱讀：

印度航空737客機失蹤13年後尋獲 因無官方文件紀錄遭遺忘在機場

寵物搭飛機｜航班上「貓咪大逃亡」引騷動 空少下秒舉動笑翻全場

文章授權轉載自《香港01》

輪椅 航班 機場 航空公司 華爾街日報

延伸閱讀

別把外套放飛機頭頂行李櫃！空服員揭2大缺點：覺得全身不對勁

網瘋傳洪金寶靠「神秘療法」回春　洪天明揭爸爸「不坐輪椅」真正原因

搭機其實可以免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發大陸網友抨擊

相關新聞

喝茶或咖啡哪個對骨骼更好？澳洲研究曝「咖啡喝超過臨界點恐傷骨」

華盛頓郵報報導，茶和咖啡各自都有多種健康益處，但一項最新研究指出，在骨骼健康方面，茶可能略占上風，而每天喝超過5杯咖啡與...

輪椅乘客下機秒痊癒！這些「醫學奇蹟」讓空服員好頭痛

美媒12月18日報導，近年來各國機場經常出現「神蹟航班」，不少原本坐輪椅上機的乘客，下機時卻突然「痊癒」健步如飛。事實上，這些人是為了獲得優先登機、免排隊等特殊待遇而佯裝殘疾。

赴日旅遊注意！東京巴士司機「確診麻疹」 曾往返羽田、成田機場載客

近期正值旅遊旺季，不少台灣民眾趁著假期前往日本遊玩。然而，東京都政府近日發布警示，一名負責行駛羽田、成田機場路線的利木津巴士駕駛確診「麻疹」，且在具傳染力期間曾出勤載客，恐已接觸多數不特定旅客，當局呼籲同時段曾出入相關場所的民眾務必提高警覺。

東京多摩動物園「逃脫灰狼已捕獲」 無人員受傷

日本放送協會（NHK）報導，日本東京日野市的多摩動物公園28日上午1頭灰狼逃脫，園方稍早證實在當地時間2時20分（台灣時...

日本網友關切動物園狼逃脫 X貼文破千萬瀏覽

日本東京多摩動物公園今天傳出有狼逃脫的消息，讓進入年底放假模式的日本網民突然一振，在網路大量發文討論。平時只有個位數評論...

影／東京知名動物園「有狼逃脫」！遊客室內避難 園區即時空拍畫面曝

讀賣新聞報導，東京都日野市的多摩動物公園28日上午傳出狼隻逃脫。園方表示，截至上午11時（台灣時間上午10時），已引導園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。