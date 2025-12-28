快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
正值旅日旺季，東京都驚傳一名利木津巴士司機確診麻疹，且曾在具傳染力期間往返羽田與成田機場載客。示意圖／Ingimage
正值旅日旺季，東京都驚傳一名利木津巴士司機確診麻疹，且曾在具傳染力期間往返羽田與成田機場載客。示意圖／Ingimage

近期正值旅遊旺季，不少台灣民眾趁著假期前往日本遊玩。然而，東京都政府近日發布警示，一名負責行駛羽田、成田機場路線的利木津巴士駕駛確診「麻疹」，且在具傳染力期間曾出勤載客，恐已接觸多數不特定旅客，當局呼籲同時段曾出入相關場所的民眾務必提高警覺。

根據《讀賣新聞》報導，東京都政府公布資訊，該名確診的30多歲男性駕駛隸屬於東京空港交通公司。調查顯示，他在12月23日發病，並於12月24日照常執勤，當天駕駛的利木津巴士班次包括：

・上午09:45：竹芝、臨海、豊洲方面發車，前往成田機場。

・下午13:45：成田機場發車，前往銀座方面。

・傍晚17:15：羽田機場發車，前往豊洲。

此外，該名駕駛在12月23日下午1點至4點之間，也曾長時間逗留於東京都江東區豊洲的居家修繕賣場「Super Viva Home豊洲店」一樓，目前雖出現發燒、眼睛充血及紅疹等症狀，但屬輕症未住院，其近期並無海外旅遊史。

東京都衛生單位指出，目前已針對其職場等30名密切接觸者進行健康監測，麻疹主要透過空氣傳播，傳染力極強，若不具免疫力的人接觸到病毒，感染率幾乎達100%。當局特別呼籲，若民眾曾在上述時段搭乘相關巴士或出入該場所，並出現發燒、出疹、咳嗽、流鼻水或紅眼等疑似症狀，請勿搭乘大眾運輸工具，並應先聯繫醫療機構，依照指示就醫檢查。

日本 旅遊 出國旅遊 東京 羽田機場 成田機場 麻疹

赴日旅遊注意！東京巴士司機「確診麻疹」 曾往返羽田、成田機場載客

