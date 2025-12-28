聽新聞
東京多摩動物園「逃脫灰狼已捕獲」 無人員受傷
日本放送協會（NHK）報導，日本東京日野市的多摩動物公園28日上午1頭灰狼逃脫，園方稍早證實在當地時間2時20分（台灣時間1時20分）左右捕獲這隻狼，所幸沒有人員受傷。
多摩動物公園官方X上午10時49分（台灣時間9時49分）發文表示，1頭灰狼從護城溝內側的展示區逃出，並已通報警視廳，且暫停入園，另呼籲遊客在室內就地避難。
根據東京日野市多摩動物園最新消息，這隻逃脫的狼於下午2時20分左右在園內被捕獲，且並未回報有人員受傷。
多摩動物公園於1958年開園，占地約50公頃，有多達200多種動物，深受遊客喜愛。
目前園內飼養來自國內外約260種動物，為了推動灰狼繁殖計畫，園方今年1月才自德國的海克森坦茨廣場動物園引進1頭雄性灰狼。
