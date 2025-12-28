快訊

1227大地震 聯電廠區最新公司說法來了

台南2保母傳虐嬰至少6人受害 家長見施暴畫面：我竟把孩子送地獄

2台人關西機場安檢「爆搜出槍枝」 長榮航空：日本執法單位處理中

聽新聞
0:00 / 0:00

東京多摩動物園「逃脫灰狼已捕獲」 無人員受傷

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本放送協會報導，日本東京日野市的多摩動物公園28日上午1頭狼逃脫，園方證實在當地時間2時20分左右捕獲這隻狼，所幸沒有人員受傷。圖／截自ANNnewsCH在YT的影音
日本放送協會報導，日本東京日野市的多摩動物公園28日上午1頭狼逃脫，園方證實在當地時間2時20分左右捕獲這隻狼，所幸沒有人員受傷。圖／截自ANNnewsCH在YT的影音

日本放送協會（NHK）報導，日本東京日野市的多摩動物公園28日上午1頭灰狼逃脫，園方稍早證實在當地時間2時20分（台灣時間1時20分）左右捕獲這隻狼，所幸沒有人員受傷。

⭐2025總回顧

多摩動物公園官方X上午10時49分（台灣時間9時49分）發文表示，1頭灰狼從護城溝內側的展示區逃出，並已通報警視廳，且暫停入園，另呼籲遊客在室內就地避難。

根據東京日野市多摩動物園最新消息，這隻逃脫的狼於下午2時20分左右在園內被捕獲，且並未回報有人員受傷。

多摩動物公園於1958年開園，占地約50公頃，有多達200多種動物，深受遊客喜愛。

目前園內飼養來自國內外約260種動物，為了推動灰狼繁殖計畫，園方今年1月才自德國的海克森坦茨廣場動物園引進1頭雄性灰狼。

動物園 日本 東京

延伸閱讀

影／東京知名動物園「有狼逃脫」！遊客室內避難 園區即時空拍畫面曝

相關新聞

東京多摩動物園「逃脫灰狼已捕獲」 無人員受傷

日本放送協會（NHK）報導，日本東京日野市的多摩動物公園28日上午1頭灰狼逃脫，園方稍早證實在當地時間2時20分（台灣時...

日本網友關切動物園狼逃脫 X貼文破千萬瀏覽

日本東京多摩動物公園今天傳出有狼逃脫的消息，讓進入年底放假模式的日本網民突然一振，在網路大量發文討論。平時只有個位數評論...

影／東京知名動物園「有狼逃脫」！遊客室內避難 園區即時空拍畫面曝

讀賣新聞報導，東京都日野市的多摩動物公園28日上午傳出狼隻逃脫。園方表示，截至上午11時（台灣時間上午10時），已引導園...

為何跑步時總感覺時間流逝很慢？原來有科學依據

不少人都會感覺在跑步機上跑步時，時間流逝得很慢。義大利科技研究院（Italian Institute of Technology）團隊在《科學報告》（Scientific Reports）期刊發表文章指出，跑步確實會改變我們對時間的感知，使參與者對時間的感知高估約9%，即感覺一分鐘實際上只有54.6秒。

星期人物／黃袍加身反震主？ 范斯被拱接班幕後藏角力

美國副總統范斯（JD Vance）在保守派美國節大會強勢黃袍加身，民調支持度破八成，儼然成為川普最正統的政治繼承者。但這場看似和諧的接班戲碼下，暗湧著權力權謀：當范斯激進的意識形態與外交政策開始主導右派風向，川普家族成員是否會坐視權柄旁落？若川普仍戀棧權力甚至覬覦「第三任期」，這位接班人究竟是真命天子，還是隨時可棄的擋箭牌，一場美國右派的權力遊戲，誰才是最後贏家？

健康來得及／解鎖智慧表HRV數值 壓力與長壽關鍵訊號

HRV數值究竟在透露什麼？為何同樣面對壓力，有些人的HRV波動特別明顯，有些卻相對穩定？研究顯示，這個指標與自律神經運作、呼吸節奏，甚至長壽與死亡率都有關聯，運動員與高壓工作者也常藉此調整狀態。但每天出現在穿戴裝置上的HRV，真的能拿來判斷健康風險嗎？它突然下降代表身體出了什麼狀況，又是否能透過呼吸訓練或冥想改善？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。