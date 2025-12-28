日本網友關切動物園狼逃脫 X貼文破千萬瀏覽

日本東京多摩動物公園今天傳出有狼逃脫的消息，讓進入年底放假模式的日本網民突然一振，在網路大量發文討論。平時只有個位數評論的園方X湧入大批留言，還有網友追查動物園上空直升機盤旋的蹤跡，期待這匹孤狼盡速落網。

多摩動物公園官方X上午10時49分（台北時間9時49分）發文表示，「園內有狼逃脫。為了確保安全，目前已經暫停入園。已經在園內的遊客，請前往正門前集合，或留在餐廳、無尾熊商店等建築物內的安全場所。請遵從工作人員指示，冷靜行動。」

截至下午1時30分，這則貼文已突破1000萬次瀏覽，留言數超過800則，網友紛紛表示關切。

住在附近的網友說，「原來一直看到直升機在盤旋，是因為這件事情，希望能快點找到。」還有人說，「想知道狼還在動物園內，還是已經跑出去了」、「我還以為是愚人節玩笑呢」、「希望人和狼都不要有事」。

還有網友擔心說，「為了採訪而出現的直升機愈來愈多了，希望不要刺激到逃脫的狼」。

多摩動物公園表示，上午9時30分開園之後，飼育員在一般遊客也會使用的通道上目擊到一隻狼，之後確認狼躲進園內的灌木叢中，職員目前仍在嘗試抓捕。

朝日電視台報導，園內飼養2隻狼，展示區設有護城河，被發現逃脫的是其中一隻，目前沒有傳出人員受傷消息。

根據官方網站資料，多摩動物公園於1958年開園，飼養來自國內外約260種動物。