影／東京知名動物園「有狼逃脫」！遊客室內避難 園區即時空拍畫面曝

美國副總統范斯（JD Vance）在保守派美國節大會強勢黃袍加身，民調支持度破八成，儼然成為川普最正統的政治繼承者。但這場看似和諧的接班戲碼下，暗湧著權力權謀：當范斯激進的意識形態與外交政策開始主導右派風向，川普家族成員是否會坐視權柄旁落？若川普仍戀棧權力甚至覬覦「第三任期」，這位接班人究竟是真命天子，還是隨時可棄的擋箭牌，一場美國右派的權力遊戲，誰才是最後贏家？

2025-12-28 10:00