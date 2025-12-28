快訊

影／東京知名動物園「有狼逃脫」！遊客室內避難 園區即時空拍畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
東京動物園網YT頻道4月曾分享多摩動物園內2隻灰狼玩耍影片，園方正積極推動狼隻繁殖。圖／截自東京ズーネットYouTubeチャンネル在YT的影音
東京動物園網YT頻道4月曾分享多摩動物園內2隻灰狼玩耍影片，園方正積極推動狼隻繁殖。圖／截自東京ズーネットYouTubeチャンネル在YT的影音

讀賣新聞報導，東京都日野市的多摩動物公園28日上午傳出狼隻逃脫。園方表示，截至上午11時（台灣時間上午10時），已引導園內遊客撤離至室內等安全場所，並暫停入園；目前未接獲有人受傷的消息。

園方指出，當日上午9時30分開園後不久，發現園內飼養的1隻歐洲灰狼脫逃。園方已通報警視廳，並由職員在園內展開搜查，同時調查逃脫經過與原因。

園方表示，園內共飼養2隻歐洲灰狼。

