快訊

國家級警報大響！宜蘭海域23:05規模7大地震「相當於16個原子彈能量」

超有感！東北地區發生有感地震 台北高樓晃到不行

頂大外語相關研究所 115學年筆試報考人數不到10人

南韓首爾10年廚餘減量25.5% 再推積分制促成效

中央社／ 首爾27日專電

韓國首爾市在2013年底導入廚餘計量制度，至2024年已減量25.5%。為進一步減少家庭廚餘排出量，明年起將導入廚餘減量積分制，積分可用於抵免稅金、管理費等，鼓勵民眾減少廚餘產生。

⭐2025總回顧

與透過購買不同大小的廚餘袋付費丟棄的方式不同，計量制是利用無線射頻辨識（RFID）技術，透過無線電波識別廚餘重量後，依實際重量收費。

首爾市政府表示，廚餘計量制將從2026年起升級，與全市260萬戶家庭加入的環保里程制連結，將廚餘減排成果實際反映到積分上，可用於抵免稅金、管理費及瓦斯費等費用，或轉換成禮券。

首爾市政府向中央社說明，以近5年的狀況來看，市內的廚餘排出總量約有55%到59%來自家庭廚餘，單日總量達到1300公噸以上，但可透過公共建設處理的廚餘量單日僅628公噸，剩下超過6成的廚餘都必須委託其他地區的民間業者處理。

考慮到處理廚餘的公共建設擴張不易，希望透過這次導入積分制，鼓勵民眾主動減少廚餘量，當廚餘量減少至前一年度相同期間的10%到30%時，即可獲得積分。

為了公正計算廚餘量，積分制將利用首爾市內設置的2萬7000多台RFID計量機，透過無線電波識別廚餘重量。這種計量機在集合式公寓大樓的使用率已經超過8成，這類住宅的住戶可能將成為廚餘減量的主力。

首爾市政府預期，每2000戶家庭減量達到3成時，每年可減少29.4公噸的廚餘，並減少5.6公噸的二氧化碳排放。

廚餘 首爾 南韓

延伸閱讀

不給豬吃了！北市廚餘新制元旦上路 「統統倒一桶」

營養午餐廚餘回收各校不同調 苗縣府跨局處協商

花蓮暫置千桶廚餘 拚月底清除

光復洪災、非洲豬瘟雙衝擊 花蓮暫置160噸廚餘環保局拚月底清空

相關新聞

我還沒下車啊！日男拿行李慘被關巴士「小黑屋」 業者急發聲道歉

日本九州熊本市12月25日晚上發生一起意外，一名剛從北海道旅遊回來的男子搭乘巴士，在熊本市北區的「武藏丘巴士站」下車，在行李艙拿行李時，因司機未察覺有人仍在艙內便關上門...

動物園也有黃牛？旅日熊貓1月返陸民眾不捨 預約門票「炒到2000元」

在日本的最後一對大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」租借期將滿，明（2026）年初返回中國大陸，東京上野動物園的大熊貓觀賞免費預約門票近期在網路上被高價轉賣，東京都政府警告轉售的門票無效...

日本大阪鬧區傳意外！難波站附近轎車衝撞行人 釀3人受傷

日本警方表示，大阪市南海電鐵難波站附近的主要幹道御堂筋，今天下午4時前發生轎車衝撞行人的案件。消防單位表示，事件造成3人...

台積電熊本設廠 日媒：當地部分居民仍擔心影響地下水

台積電在日本熊本的首座工廠自一年前全面投產以來帶動了當地經濟，但部分居民對於晶圓廠對地下水的影響，依然感到不安，擔心地下...

日本靜岡持刀傷人案釀15傷！38歲嫌犯遭逮 供稱遭「職場霸凌」

日本靜岡縣三島市一間橡膠工廠昨天發生持刀傷人案，造成15人受傷。警方已經逮捕38歲男嫌小山雅貴。偵查相關人士透露，男嫌供...

嫌行李費太貴 乘客與航空公司鬥法催生「裸飛」新潮流

澳洲媒體報導，國際行李運輸與跨國搬遷服務平台「Send My Bag」對一千名18歲以上旅客進行調查發現，近半數、48%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。