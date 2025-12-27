我還沒下車啊！日男拿行李慘被關巴士「小黑屋」 業者急發聲道歉

日本九州熊本市12月25日晚上發生一起意外，一名剛從北海道旅遊回來的男子搭乘巴士，在熊本市北區的「武藏丘巴士站」下車，在行李艙拿行李時，因司機未察覺有人仍在艙內便關上門，使他意外被關進裡頭。約10多分鐘後、抵達下一車站時，司機才發現男子受困。巴士所屬公司事後道歉，承諾將防止類似事件再發生。

日本《熊本放送》報導，男子在接受採訪時表示，「我當時有請司機幫忙取出行李，但遲遲沒有人前來協助，因為急著想趕快取回行李，便把身體探進去行李艙，結果門在沒察覺的情況下就關上了，我就被困在裡面。」

男子受困後隨即打開手機的手電筒，並致電聯絡父母，說明自己的狀況。後來巴士繼續行駛大約10多分鐘，抵達下一站、熊本市東區的「保田窪北路口」時，男子才獲救出。

え？バスの荷物取ってたら気付かずに閉められてバスの荷物入れの中なんだけど今

結構マジでやばい pic.twitter.com/4z8bPpMqLj — LYNX こきん🎮💙🌟 (@9k1nfn) 2025年12月25日

事後，九州產交巴士以社長岩崎司晃的名義，於官方網站發布「重要通知」，針對「使乘客生命與身體陷入危險」一事致歉。

據報導，事故原因在於司機在關閉行李艙門時未確認裡面是否有人。為防止再發生類似意外，公司將在行李艙服務手冊中明確寫入「關門時需目視檢查確認行李艙」，並致力於加強全公司的安全管理體制，恢復顧客信任。

文章授權轉載自《香港01》