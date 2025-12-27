我還沒下車啊！日男拿行李慘被關巴士「小黑屋」 業者急發聲道歉

快訊

香港01／ 撰文：張涵語
日本一名男子意外受困巴士的行李艙內，事後業者也發聲明道歉。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
日本一名男子意外受困巴士的行李艙內，事後業者也發聲明道歉。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

日本九州熊本市12月25日晚上發生一起意外，一名剛從北海道旅遊回來的男子搭乘巴士，在熊本市北區的「武藏丘巴士站」下車，在行李艙拿行李時，因司機未察覺有人仍在艙內便關上門，使他意外被關進裡頭。約10多分鐘後、抵達下一車站時，司機才發現男子受困。巴士所屬公司事後道歉，承諾將防止類似事件再發生。

日本《熊本放送》報導，男子在接受採訪時表示，「我當時有請司機幫忙取出行李，但遲遲沒有人前來協助，因為急著想趕快取回行李，便把身體探進去行李艙，結果門在沒察覺的情況下就關上了，我就被困在裡面。」

男子受困後隨即打開手機的手電筒，並致電聯絡父母，說明自己的狀況。後來巴士繼續行駛大約10多分鐘，抵達下一站、熊本市東區的「保田窪北路口」時，男子才獲救出。

事後，九州產交巴士以社長岩崎司晃的名義，於官方網站發布「重要通知」，針對「使乘客生命與身體陷入危險」一事致歉。

據報導，事故原因在於司機在關閉行李艙門時未確認裡面是否有人。為防止再發生類似意外，公司將在行李艙服務手冊中明確寫入「關門時需目視檢查確認行李艙」，並致力於加強全公司的安全管理體制，恢復顧客信任。

