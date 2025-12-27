越南北部巴士翻覆事故 釀9死9傷
越南國營媒體指出，國內北部今天有一輛巴士發生翻覆事故，造成9人喪命、9人受傷。
法新社報導，這起重大交通事故發生在老街省平湖鄉，車上載有18人，其中包含多位教師。
越南「西貢解放日報」報導，初判事發原因，可能是巴士在下坡、急彎、地形險峻等狀況下煞車失靈所致。
越南經常發生致命車禍，且通常是因為超速或車輛故障所導致。
根據越南財政部的數據，今年前10個月，全國各地有8515人死於道路交通事故，另有1萬204人受傷。
