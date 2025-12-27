動物園也有黃牛？旅日熊貓1月返陸民眾不捨 預約門票「炒到2000元」

在日本的最後一對大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」租借期將滿，明（2026）年初返回中國大陸，東京上野動物園的大熊貓觀賞免費預約門票近期在網路上被高價轉賣，東京都政府警告轉售的門票無效，呼籲民眾不要購買。

日本放送協會（NHK）12月報導，上野動物園的兩隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」將於1月底返回大陸。由於許多遊客都想在大熊貓離開日本前一睹牠們的風采，動物園已從12月23日起，要求想要觀賞熊貓的遊客透過官方預約網站登記。

預約免費且採先到先得制，預約成功的遊客會收到QR Code作為入場證明。動物園營運方明令禁止轉售QR Code，但仍有許多QR Code出現在轉售網站上，部份甚至標價逾1萬日圓（約新台幣2000元）。

網站營運商雖持續下架轉售的QR Code，但其後仍接連有人上架銷售。動物園表示，正加強對持票者的身份查核。日本官員警告，任何經查證於轉售市場購得的門票均將視為無效。

上野動物園的兩隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」將於1月底返回大陸，日本民眾紛紛前往園區排隊。圖／歐新社

共同網早前在12月15日報導，動物園開放觀賞「曉曉」和「蕾蕾」的最後參觀日是2026年1月25日，在這對熊貓返回大陸後，日本將時隔約50年陷入飼養大熊貓數量為零的狀況。

文章授權轉載自《香港01》