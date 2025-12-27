快訊

AI投資熱潮 資料中心用電飢渴有解？業者腦筋動到「這一塊」

直擊／五月天阿信摔傷6天露面了！包OK蹦認「敲到腦袋」

動物園也有黃牛？旅日熊貓1月返陸民眾不捨 預約門票「炒到2000元」

香港01／ 撰文：張涵語
上野動物園的兩隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」將於1月底返回大陸。圖／歐新社
上野動物園的兩隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」將於1月底返回大陸。圖／歐新社

日本的最後一對大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」租借期將滿，明（2026）年初返回中國大陸，東京上野動物園的大熊貓觀賞免費預約門票近期在網路上被高價轉賣，東京都政府警告轉售的門票無效，呼籲民眾不要購買。

⭐2025總回顧

日本放送協會（NHK）12月報導，上野動物園的兩隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」將於1月底返回大陸。由於許多遊客都想在大熊貓離開日本前一睹牠們的風采，動物園已從12月23日起，要求想要觀賞熊貓的遊客透過官方預約網站登記。

預約免費且採先到先得制，預約成功的遊客會收到QR Code作為入場證明。動物園營運方明令禁止轉售QR Code，但仍有許多QR Code出現在轉售網站上，部份甚至標價逾1萬日圓（約新台幣2000元）。

網站營運商雖持續下架轉售的QR Code，但其後仍接連有人上架銷售。動物園表示，正加強對持票者的身份查核。日本官員警告，任何經查證於轉售市場購得的門票均將視為無效。

上野動物園的兩隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」將於1月底返回大陸，日本民眾紛紛前往園區排隊。圖／歐新社
上野動物園的兩隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」將於1月底返回大陸，日本民眾紛紛前往園區排隊。圖／歐新社

共同網早前在12月15日報導，動物園開放觀賞「曉曉」和「蕾蕾」的最後參觀日是2026年1月25日，在這對熊貓返回大陸後，日本將時隔約50年陷入飼養大熊貓數量為零的狀況。

延伸閱讀：

＿熊貓曉曉、蕾蕾免預約觀賞最後一天 大批粉絲到日本上野動物園排隊

東京上野動物園雙胞胎熊貓明年1月返中 日本或暫別「熊貓時代」

文章授權轉載自《香港01》

日本 貓熊 動物園 黃牛

相關新聞

台積電熊本設廠 日媒：當地部分居民仍擔心影響地下水

台積電在日本熊本的首座工廠自一年前全面投產以來帶動了當地經濟，但部分居民對於晶圓廠對地下水的影響，依然感到不安，擔心地下...

日本靜岡持刀傷人案釀15傷！38歲嫌犯遭逮 供稱遭「職場霸凌」

日本靜岡縣三島市一間橡膠工廠昨天發生持刀傷人案，造成15人受傷。警方已經逮捕38歲男嫌小山雅貴。偵查相關人士透露，男嫌供...

動物園也有黃牛？旅日熊貓1月返陸民眾不捨 預約門票「炒到2000元」

在日本的最後一對大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」租借期將滿，明（2026）年初返回中國大陸，東京上野動物園的大熊貓觀賞免費預約門票近期在網路上被高價轉賣，東京都政府警告轉售的門票無效...

日本大阪鬧區傳意外！難波站附近轎車衝撞行人 釀3人受傷

日本警方表示，大阪市南海電鐵難波站附近的主要幹道御堂筋，今天下午4時前發生轎車衝撞行人的案件。消防單位表示，事件造成3人...

嫌行李費太貴 乘客與航空公司鬥法催生「裸飛」新潮流

澳洲媒體報導，國際行李運輸與跨國搬遷服務平台「Send My Bag」對一千名18歲以上旅客進行調查發現，近半數、48%...

機器人連衣服都折不好 專家預言揭藍領技工正搶手

通用型人形機器人是AI競賽的新賽場，人們期盼老來買個機器人照顧自己，不用請幫傭和看護，因此，看到無限商機的美國矽谷科技公司爭相投入龐大資金，研發能取代人類所有勞務的人形機器人。不過，掃地機器人Roomba的發明者之一，有「現代機器人教父」之稱的布魯克斯（Rodney Brooks）則大膽預言，人形機器人在可預見的未來無法達到人類雙手的靈巧，而且隨時可能跌倒，存在危險，這些投資在未來15年內將是一場空。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。