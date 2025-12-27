日本大阪鬧區傳意外！難波站附近轎車衝撞行人 釀3人受傷
日本警方表示，大阪市南海電鐵難波站附近的主要幹道御堂筋，今天下午4時前發生轎車衝撞行人的案件。消防單位表示，事件造成3人受輕傷，其中包含一名未滿10歲的女童。
日本放送協會（NHK）架設在大阪市中央區一棟建物上的攝影機，拍到的畫面能看到一輛黑色休旅車停在交叉路口，且車輛前半部開上人行道。周邊的行道樹被撞倒。
警消已經派人與救護車到現場因應。朝日放送電視台（ABC）報導，消防單位表說明，傷者分別為兩名男性與1名未滿10歲的女童，3名傷者的傷勢輕微。
當地位處鬧區，加上今天正逢假日，人潮眾多。
