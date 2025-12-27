日本靜岡持刀傷人案釀15傷！38歲嫌犯遭逮 供稱遭「職場霸凌」

日本靜岡縣三島市一間橡膠工廠昨天發生持刀傷人案，造成15人受傷。警方已經逮捕38歲男嫌小山雅貴。偵查相關人士透露，男嫌供稱在這間工廠被前員工「職場霸凌」。

事發地點位在橫濱橡膠三島工廠的三島工廠園區內。

日本放送協會（NHK）引述這間公司的相關人士披露，男嫌為這間工廠的前員工。

相關人士也透露，「犯嫌至少約5年前左右，住在三島市內的員工宿舍。昨天正好是許多員工的收工日，發生這種事情令人難以置信」。

橫濱橡膠三島工廠表示，事發當時正好是早班與夜班人員交班的時段。

「朝日新聞」報導，男嫌做案期間，拿著求生刀的刀具以及戴著像是防毒面具的物品，也用像是噴霧器的東西潑灑液體。

傷者均為廠內員工，傷者分布在廠內不同區域。

據三島警察署與富士山南東消防本部說明，被緊急送醫的傷者共15名男性，他們的年齡介於20到50多歲，其中至少有8人中刀，有5人可能身負重傷，不過均有意識。

男嫌當時被工廠人員制伏，隨後被警方依殺人未遂罪嫌現行犯逮捕。

而疑為凶器的一把刀具已被調查人員查扣。