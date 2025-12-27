快訊

PLG／「女神日」對尬三上悠亞 洋基工程主場開幕志玲姐姐來敲鐘

王ADEN表演風波未歇！社團老師「撕女學生制服口袋」 校友轟：沒這傳統

聽新聞
0:00 / 0:00

日本靜岡持刀傷人案釀15傷！38歲嫌犯遭逮 供稱遭「職場霸凌」

中央社／ 東京27日綜合外電報導
日本靜岡縣三島市一間橡膠工廠昨天發生持刀傷人案，造成15人受傷。圖／法新社
日本靜岡縣三島市一間橡膠工廠昨天發生持刀傷人案，造成15人受傷。圖／法新社

日本靜岡縣三島市一間橡膠工廠昨天發生持刀傷人案，造成15人受傷。警方已經逮捕38歲男嫌小山雅貴。偵查相關人士透露，男嫌供稱在這間工廠被前員工「職場霸凌」。

⭐2025總回顧

事發地點位在橫濱橡膠三島工廠的三島工廠園區內。

日本放送協會（NHK）引述這間公司的相關人士披露，男嫌為這間工廠的前員工。

相關人士也透露，「犯嫌至少約5年前左右，住在三島市內的員工宿舍。昨天正好是許多員工的收工日，發生這種事情令人難以置信」。

橫濱橡膠三島工廠表示，事發當時正好是早班與夜班人員交班的時段。

「朝日新聞」報導，男嫌做案期間，拿著求生刀的刀具以及戴著像是防毒面具的物品，也用像是噴霧器的東西潑灑液體。

傷者均為廠內員工，傷者分布在廠內不同區域。

據三島警察署與富士山南東消防本部說明，被緊急送醫的傷者共15名男性，他們的年齡介於20到50多歲，其中至少有8人中刀，有5人可能身負重傷，不過均有意識。

男嫌當時被工廠人員制伏，隨後被警方依殺人未遂罪嫌現行犯逮捕。

而疑為凶器的一把刀具已被調查人員查扣。

日本靜岡縣三島市一間橡膠工廠昨天發生持刀傷人案，造成15人受傷。圖／法新社
日本靜岡縣三島市一間橡膠工廠昨天發生持刀傷人案，造成15人受傷。圖／法新社

日本 職場霸凌

延伸閱讀

巴黎地鐵驚傳隨機傷人案 3人受傷嫌犯落網

鴻海將打造日本製伺服器 直接要求輝達分配GPU配額生產

日男持刀闖靜岡橡膠工廠！戴面具噴灑液體遭活逮 至少15人受傷

琉球國中校長調職接受調查 代理教師工會籲：全面檢視任內管理作為

相關新聞

台積電熊本設廠 日媒：當地部分居民仍擔心影響地下水

台積電在日本熊本的首座工廠自一年前全面投產以來帶動了當地經濟，但部分居民對於晶圓廠對地下水的影響，依然感到不安，擔心地下...

日本靜岡持刀傷人案釀15傷！38歲嫌犯遭逮 供稱遭「職場霸凌」

日本靜岡縣三島市一間橡膠工廠昨天發生持刀傷人案，造成15人受傷。警方已經逮捕38歲男嫌小山雅貴。偵查相關人士透露，男嫌供...

日本大阪鬧區傳意外！難波站附近轎車衝撞行人 釀3人受傷

日本警方表示，大阪市南海電鐵難波站附近的主要幹道御堂筋，今天下午4時前發生轎車衝撞行人的案件。消防單位表示，事件造成3人...

嫌行李費太貴 乘客與航空公司鬥法催生「裸飛」新潮流

澳洲媒體報導，國際行李運輸與跨國搬遷服務平台「Send My Bag」對一千名18歲以上旅客進行調查發現，近半數、48%...

機器人連衣服都折不好 專家預言揭藍領技工正搶手

通用型人形機器人是AI競賽的新賽場，人們期盼老來買個機器人照顧自己，不用請幫傭和看護，因此，看到無限商機的美國矽谷科技公司爭相投入龐大資金，研發能取代人類所有勞務的人形機器人。不過，掃地機器人Roomba的發明者之一，有「現代機器人教父」之稱的布魯克斯（Rodney Brooks）則大膽預言，人形機器人在可預見的未來無法達到人類雙手的靈巧，而且隨時可能跌倒，存在危險，這些投資在未來15年內將是一場空。

北海道暴風雪！遊客滑雪完全看不見 誤入高級道「躺平移動」脫困

日本北海道多地自12月14日起持續遭遇暴風雪天氣，日本氣象廳今日（26日）表示，由於冬季氣壓影響，已向北海道日本海沿岸居民發出暴風雪警報，預計持續到27日晚間，考慮到預計惡劣天氣，北海道新千歲機場也取消了25個航班。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。