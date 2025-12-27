聽新聞
0:00 / 0:00
日本靜岡持刀傷人案釀15傷！38歲嫌犯遭逮 供稱遭「職場霸凌」
日本靜岡縣三島市一間橡膠工廠昨天發生持刀傷人案，造成15人受傷。警方已經逮捕38歲男嫌小山雅貴。偵查相關人士透露，男嫌供稱在這間工廠被前員工「職場霸凌」。
⭐2025總回顧
事發地點位在橫濱橡膠三島工廠的三島工廠園區內。
日本放送協會（NHK）引述這間公司的相關人士披露，男嫌為這間工廠的前員工。
相關人士也透露，「犯嫌至少約5年前左右，住在三島市內的員工宿舍。昨天正好是許多員工的收工日，發生這種事情令人難以置信」。
橫濱橡膠三島工廠表示，事發當時正好是早班與夜班人員交班的時段。
「朝日新聞」報導，男嫌做案期間，拿著求生刀的刀具以及戴著像是防毒面具的物品，也用像是噴霧器的東西潑灑液體。
傷者均為廠內員工，傷者分布在廠內不同區域。
據三島警察署與富士山南東消防本部說明，被緊急送醫的傷者共15名男性，他們的年齡介於20到50多歲，其中至少有8人中刀，有5人可能身負重傷，不過均有意識。
男嫌當時被工廠人員制伏，隨後被警方依殺人未遂罪嫌現行犯逮捕。
而疑為凶器的一把刀具已被調查人員查扣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言