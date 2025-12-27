日本返鄉民眾湧入各大車站 出國人潮擠機場

快訊

中央社／ 東京27日綜合外電報導

日本各大交通機構今天已出現為了年假而返鄉的民眾與車潮。JR各公司表示，駛離都會地區的新幹線列車，今天人潮最多，各路新幹線列車的座位今天幾乎都已售罄。

日本放送協會（NHK）與朝日電視台報導，JR東京站的新幹線月台今天上午人潮洶湧，許多人提著大包小包，以及伴手禮準備搭車。

JR各公司指出，包含東海道與山陽新幹線在內，上越新幹線、東北新幹線、秋田新幹線、山形新幹線，駛離都會地帶列車的座位，今天幾乎都銷售一空。

而本月8日觀測到震度6強地震的青森縣八戶市，位在當地的八戶站也湧現返鄉民眾。從東京方面駛往八戶站的新幹線列車一抵達後，就能看到許多旅客攜帶行李箱與伴手禮下車，出了驗票閘門後，開心地與家人團聚。

空中交通部分，日本航空（Japan Airlines, JAL）與全日空（ANA）今天從都會地區出發的日本國內線航班最為繁忙，之後收假尖峰時間分別落在明年1月3日與1月4日。

各家航空公司表示，從日本出發的國際線航班今天人潮最多。預期1月4日會出現收假尖峰。

許多旅客今天從東京羽田機場出發，準備到海外度假。有一名40多歲男子看準這次年假可以連續放9天，便決定與家人前往美國旅遊。

高速公路部分，關越自動車道昨晚發生連環車禍，導致新潟縣湯澤交流道至群馬縣月夜野交流道之間的路段封閉。

根據日本道路交通資訊中心表示，截至今天上午11時30分，伊勢灣岸自動車道三重縣的灣岸長島交流道附近壅塞，且車流回堵13公里。

新幹線 日本

