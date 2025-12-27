北海道暴風雪！遊客滑雪完全看不見 誤入高級道「躺平移動」脫困

日本北海道多地自12月14日起持續遭遇暴風雪天氣，日本氣象廳今日（26日）表示，由於冬季氣壓影響，已向北海道日本海沿岸居民發出暴風雪警報，預計持續到27日晚間，考慮到預計惡劣天氣，北海道新千歲機場也取消了25個航班。

有香港遊客於北海道二世古滑雪時突然遭遇強風雪，「風雪太大完全看不到任何雪道」，險陷困境；又引述當時教練稱「很少有這麼大的暴風雪」，估計風速一小時超過50公里。

東瀛遊回應《香港01》指，北海道返港航班沒受到大影響，最多只延誤一小時。縱橫遊則指，今日北海道旅行團回港順利。

香港人愛在冬季假期時去北海道旅遊，惟天氣不似預期。北海道近日發出暴風雪預警，不少網友在社群媒體中發文表示，旅程中遭遇暴風雪。

香港人伍先生近日到北海道旅行，今日於北海道二世古滑雪場滑雪，其間遭遇暴風雪。他表示，中午約12時仍能乘搭纜車前往雪道，10多分鐘後接獲通知指關閉雪場，需離開雪道。他稱離開時，因風雪太大導致雪道全白，「完全看不到任何雪道」，結果誤入黑道（即高級雪道），最後只能以大字躺平的姿勢慢慢向下移動，逐小步滑落山，半小時後才到達中途休息站。

暴風雪約持續兩小時，直至下午兩點才逐漸變弱。他引述當時教練稱「很少有這麼大的暴風雪」，估計風速一小時超過50公里。

伍先生續表示，行程未受暴風雪影響，認為「（從）黑道安全回來就很好了」，希望正在當地旅行的香港人小心暴風雪。

東瀛遊︰北海道返港航班如常 最多延誤一小時

東瀛遊主席禤國全目前身處日本能登半島。他回應指，今日的降雪量確實較高，冬日氣氛濃厚，但暫時對旅行團沒有造成影響，今日北海道往返香港的航班如常，最多只延誤一小時。

縱橫遊︰北海道旅行團回港順利

縱橫遊常務董事袁振寧回應指，暫時沒收到航班的問題，今日北海道旅行團回港順利。