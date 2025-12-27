快訊

父親撞死女兒！倒車時2歲女寶突衝出 頭部重創送院搶救不治

香港01／ 撰文／田中貴
馬來西亞馬1名父親倒車時不慎撞死2歲女兒。示意圖，非當事人。圖／ingimage
馬來西亞馬生父親開車撞死女兒悲劇。當地1名父親從家中車庫倒車時，其2歲女兒突然從屋內衝出來，私家車不慎將她撞倒，導致其頭部重創，送院搶救約11小時不治，警方正循「危險或魯莽駕駛導致他人死亡」方向調查，暫時無人被捕。

⭐2025總回顧

女童早上挨撞 當晚搶救不治

當地傳媒於2025年12月報導，事發同月18日上午大約8時15分，現場是東甲縣1處住宅單位。東甲警區主任羅斯蘭警監發出文告交代案情，30多歲涉案父親事發時駕駛鈴木（Suzuki）Swift私家車，正從住所車庫倒車，其2歲女兒突然從屋內跑出來，遭正在往後的私家車撞倒，其頭部嚴重受創。女童被緊急送往麻坡法蒂瑪蘇丹後專科醫院接受搶救，延至當晚約7時30分離世。

警方循「危險或魯莽駕駛導致他人死亡」方向調查

警方循《1987年陸路交通法令》第41(1)條文「危險或魯莽駕駛導致他人死亡」調查案件，呼籲任何人如有線索，請聯絡警方，亦提醒民眾即使在住所範圍內駕車，都要必須留意四周環境，避免意外。

文章授權轉載自《香港01》

車禍 父親 小孩 死亡 馬來西亞

