大馬前首相納吉1MDB弊案25罪名成立 遭判入獄15年

中央社／ 布特拉加亞26日綜合外電報導
馬來西亞前首相納吉。美聯社
馬來西亞前首相納吉在大馬主權財富基金「一馬發展公司」重大貪污案涉嫌犯下濫權罪和洗錢罪，高等法院今天晚間宣判，所有25項罪名成立，納吉需坐牢15年。

馬來西亞「星洲日報」報導，承審法官裁決，納吉（Najib Razak）所有25項控訴罪名成立，判處監禁共165年以及罰款約114億令吉，由於監禁刑期同時執行，因此納吉需坐牢15年。

法新社報導，該貪污案涉及一馬發展公司（1MDB）遭挪用巨額資金，引起美國等多國調查，重創馬來西亞的國際形象。

在這起1MDB貪污案相關審判中，現年72歲的納吉面臨4項濫權罪和21項洗錢罪等指控。

納吉先前已經因為另一起與1MDB基金相關的案件遭判有罪，目前正在服6年刑期。

馬來西亞 貪污 濫權

