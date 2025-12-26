快訊

認罪了！「小英男孩」鄭亦麟收賄198萬「喬」台電 300萬元交保

台中親親戲院前嚴重車禍！休旅車迴轉後方騎士急閃避 男重摔命危送醫

聖誕佳節愛愛比例上升？ 研究解析：過節壓力大造成

聯合新聞網／ 綜合報導
專家認為聖誕節愛愛頻率上升是因為壓力的緣故。示意圖／ingimage
專家認為聖誕節愛愛頻率上升是因為壓力的緣故。示意圖／ingimage

一項最新研究顯示，聖誕節雖然號稱是一年中最美好的時光，卻也是焦慮、孤獨與情感負荷的巔峰，而「性愛」竟成了現代人緩解節慶焦慮的特效藥。

⭐2025總回顧

據《紐約郵報》（New York Post）報導，諮商師薩拉斯（Michael Salas）在研究中指出，2025年堪稱是史上最焦慮的聖誕節。根據美國精神醫學學會（APA）針對2,203名成人的調查，有41%的受訪者認為今年的壓力比去年更大；其中有高達75%的人擔心通膨與經濟困難，46%的人覺得買不起聖誕禮物，還有32%的是因為要應付親戚而頭痛。

薩拉斯解釋，當人體神經系統不堪負荷時，會自動尋求抒發管道，而性愛就是一種暫時關閉壓力反應的工具，「人們會透過親密行為來穩定情緒，藉此逃避必須處理的家庭矛盾或負面情緒。」

這項觀察並非空穴來風。印第安納大學的研究團隊也曾指出，每逢重大宗教或文化慶典，網路搜尋「性」相關詞彙的頻率就會顯著飆升。除此之外，單身人士在歲末年終也更容易因為尋求慰藉，而找上「前任」尋求溫暖。

不過薩拉斯也指出，將性愛當成唯一的紓壓工具只是飲鴆止渴，就算當下感覺親密，事後卻可能感覺疏離與混亂。他建議在面對節慶壓力時，應開誠布公的和伴侶討論需求，盡量避免用「滾床單」來逃避對話。

聖誕節 做愛

延伸閱讀

土耳其男愛在社群撩妹按讚 妻子告上法院判准離婚還獲賠

影／俄男尾牙挑戰液態氮調酒 胃部「爆炸」險喪命

534億賣掉公司…暖心老闆發74億獎金給540名員工 有人當場退休

邊直播邊開車撞死人 美國網紅竟上網募款要網友給「心理假」

相關新聞

體感-20℃快凍僵！ 南韓「冷凍庫級寒流」來襲 冰淇淋擺路邊也融不了

低溫來襲冷颼颼！台灣受到大陸冷氣團影響，全台有感降溫，局部地區氣溫下探10度左右。南韓也迎來「冷凍庫級寒流」，今晨首爾氣溫約零下11.8℃...

印度駭人公路劫案…一家五口奔喪遇劫 母女遭6男輪姦「審理超過九年」

令人髮指！印度北方布蘭德斯哈赫爾（Bulandshahr）發生駭人輪姦案，一家五口駕車駛經公路時，被多名歹徒攔途截劫，歹徒更把當中的1對母女拖到路旁空地輪流性侵…

聖誕佳節愛愛比例上升？ 研究解析：過節壓力大造成

一項最新研究顯示，聖誕節雖然號稱是一年中最美好的時光，卻也是焦慮、孤獨與情感負荷的巔峰，而「性愛」竟成了現代人緩解節慶焦慮的特效藥。

越南50大影響力女性！作家阮文馨屢獲大獎 稱台灣為人生學校

越南10大暢銷作家阮文馨作品屢獲大獎，更因推動女性覺醒而被富比世評為「越南最具影響力的50名女性」。她稱台灣為「人生學校...

對方是否對你有意思？科學家揭密：眼神這「微妙變化」藏不住

單身男女在約會時常面臨一個難解的謎題，究竟對方是真心喜歡自己，還是僅僅出於禮貌？現在科學家提供了一個簡單的辨識方法，只要仔細觀察對方的眼睛，或許就能找到答案。來自澳洲詹姆士庫克大學的解剖學專家指出，當一個人感到性興奮時，瞳孔會自然放大，這不僅是言情小說中常見的描述，更是有科學根據的生理反應。

追劇配零食最母湯！ 美研究：看電視比滑手機更容易胖

每逢耶誕假期或跨年連假，許多民眾喜歡窩在電視機前，一邊追劇一邊享用零食放鬆身心。然而，若不想在假期過後體重飆升，除了注意食物內容外，用餐時的環境與行為或許更為關鍵。最新研究發現，與滑手機相比，在電視機前吃東西更容易導致攝取過量卡路里，因為看電視時不僅雙手閒置，大腦也容易因分心而忽略了飽足感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。