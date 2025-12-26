聖誕佳節愛愛比例上升？ 研究解析：過節壓力大造成

一項最新研究顯示，聖誕節雖然號稱是一年中最美好的時光，卻也是焦慮、孤獨與情感負荷的巔峰，而「性愛」竟成了現代人緩解節慶焦慮的特效藥。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，諮商師薩拉斯（Michael Salas）在研究中指出，2025年堪稱是史上最焦慮的聖誕節。根據美國精神醫學學會（APA）針對2,203名成人的調查，有41%的受訪者認為今年的壓力比去年更大；其中有高達75%的人擔心通膨與經濟困難，46%的人覺得買不起聖誕禮物，還有32%的是因為要應付親戚而頭痛。

薩拉斯解釋，當人體神經系統不堪負荷時，會自動尋求抒發管道，而性愛就是一種暫時關閉壓力反應的工具，「人們會透過親密行為來穩定情緒，藉此逃避必須處理的家庭矛盾或負面情緒。」

這項觀察並非空穴來風。印第安納大學的研究團隊也曾指出，每逢重大宗教或文化慶典，網路搜尋「性」相關詞彙的頻率就會顯著飆升。除此之外，單身人士在歲末年終也更容易因為尋求慰藉，而找上「前任」尋求溫暖。

不過薩拉斯也指出，將性愛當成唯一的紓壓工具只是飲鴆止渴，就算當下感覺親密，事後卻可能感覺疏離與混亂。他建議在面對節慶壓力時，應開誠布公的和伴侶討論需求，盡量避免用「滾床單」來逃避對話。