快訊

認罪了！「小英男孩」鄭亦麟收賄198萬「喬」台電 300萬元交保

台中親親戲院前嚴重車禍！休旅車迴轉後方騎士急閃避 男重摔命危送醫

最慘是他！2025年大批億萬富豪財富縮水 台灣石化業元老子女也遭殃

印度駭人公路劫案…一家五口奔喪遇劫 母女遭6男輪姦「審理超過九年」

香港01／ 撰文／布萊恩
印度發生駭人輪姦案，一家五口駕車駛經公路時，被多名歹徒攔途截劫，歹徒更把當中的1對母女拖到路旁空地輪流性侵。示意圖／ingimage
印度發生駭人輪姦案，一家五口駕車駛經公路時，被多名歹徒攔途截劫，歹徒更把當中的1對母女拖到路旁空地輪流性侵。示意圖／ingimage

令人髮指！印度北方布蘭德斯哈赫爾（Bulandshahr）發生駭人輪姦案，一家五口駕車駛經公路時，被多名歹徒攔途截劫，歹徒更把當中的1對母女拖到路旁空地輪流性侵；完事後，歹徒更搶走現金、珠寶及其他貴重物品後逃離現場。事件引起當地關注，警方起訴6名嫌犯，當中1人審訊前因病去世，其餘5人被判罪成，押後宣判。

⭐2025總回顧

根據外媒《Bhaskar English》報導，事發2016年7月29日夜晚，來自諾伊達（Noida）的一家五口駕車到沙賈漢普爾（Shahjahanpur）參加喪禮，然而駛經91號國道多斯特普爾（Dostpur）高架橋附近時，遭多名歹徒攔車截劫。

一家五口駕駛往喪禮 母女遭攔途輪姦搶劫

歹徒把車上5人挾持拖到路旁田野空地，並輪流性侵當中的母親及未成年女兒。完事後，歹徒更搶走現金、珠寶及其他貴重物品後逃離現場。

警拘6人 1人因病死亡

案件震撼當地社會，警方調查後起訴6人，包括薩利姆（Salim）、祖拜爾（Zubair）、薩吉德（Sajid）、達拉姆維爾（Dharamveer）、納雷什（Naresh）、蘇尼爾（Sunil）。

5被告罪成候判

案件經歷超過9年審理，其中薩利姆（Salim）已於數年前因病身亡，其餘5名被告則於2025年12月19日（星期六）被判罪成，押後宣判。據《Bhaskar English》報導，當地社會正密切關注判刑。

26歲男鐵錘砸路人致1死6傷 經鑑定患精神分裂：想通過殺人被判刑

14歲女隆胸一周慘死！父檢查遺體揭崩潰真相 醫生涉過失殺人撤銷牌照

文章授權轉載自《香港01》

喪禮 性侵 搶劫 挾持

延伸閱讀

孕妻捉姦「旅館拖出全裸小三」活活打死！真相逆轉竟獲減刑

出院就失控…80歲母絕望勒斃酒精性失智兒 法庭淚訴「盼來生再相見」

日男持刀闖靜岡橡膠工廠！戴面具噴灑液體遭活逮 至少15人受傷

影／瑞芳爆凶殺案！ 男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

相關新聞

體感-20℃快凍僵！ 南韓「冷凍庫級寒流」來襲 冰淇淋擺路邊也融不了

低溫來襲冷颼颼！台灣受到大陸冷氣團影響，全台有感降溫，局部地區氣溫下探10度左右。南韓也迎來「冷凍庫級寒流」，今晨首爾氣溫約零下11.8℃...

印度駭人公路劫案…一家五口奔喪遇劫 母女遭6男輪姦「審理超過九年」

令人髮指！印度北方布蘭德斯哈赫爾（Bulandshahr）發生駭人輪姦案，一家五口駕車駛經公路時，被多名歹徒攔途截劫，歹徒更把當中的1對母女拖到路旁空地輪流性侵…

聖誕佳節愛愛比例上升？ 研究解析：過節壓力大造成

一項最新研究顯示，聖誕節雖然號稱是一年中最美好的時光，卻也是焦慮、孤獨與情感負荷的巔峰，而「性愛」竟成了現代人緩解節慶焦慮的特效藥。

越南50大影響力女性！作家阮文馨屢獲大獎 稱台灣為人生學校

越南10大暢銷作家阮文馨作品屢獲大獎，更因推動女性覺醒而被富比世評為「越南最具影響力的50名女性」。她稱台灣為「人生學校...

對方是否對你有意思？科學家揭密：眼神這「微妙變化」藏不住

單身男女在約會時常面臨一個難解的謎題，究竟對方是真心喜歡自己，還是僅僅出於禮貌？現在科學家提供了一個簡單的辨識方法，只要仔細觀察對方的眼睛，或許就能找到答案。來自澳洲詹姆士庫克大學的解剖學專家指出，當一個人感到性興奮時，瞳孔會自然放大，這不僅是言情小說中常見的描述，更是有科學根據的生理反應。

追劇配零食最母湯！ 美研究：看電視比滑手機更容易胖

每逢耶誕假期或跨年連假，許多民眾喜歡窩在電視機前，一邊追劇一邊享用零食放鬆身心。然而，若不想在假期過後體重飆升，除了注意食物內容外，用餐時的環境與行為或許更為關鍵。最新研究發現，與滑手機相比，在電視機前吃東西更容易導致攝取過量卡路里，因為看電視時不僅雙手閒置，大腦也容易因分心而忽略了飽足感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。