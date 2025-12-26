印度駭人公路劫案…一家五口奔喪遇劫 母女遭6男輪姦「審理超過九年」

令人髮指！印度北方布蘭德斯哈赫爾（Bulandshahr）發生駭人輪姦案，一家五口駕車駛經公路時，被多名歹徒攔途截劫，歹徒更把當中的1對母女拖到路旁空地輪流性侵；完事後，歹徒更搶走現金、珠寶及其他貴重物品後逃離現場。事件引起當地關注，警方起訴6名嫌犯，當中1人審訊前因病去世，其餘5人被判罪成，押後宣判。

根據外媒《Bhaskar English》報導，事發2016年7月29日夜晚，來自諾伊達（Noida）的一家五口駕車到沙賈漢普爾（Shahjahanpur）參加喪禮，然而駛經91號國道多斯特普爾（Dostpur）高架橋附近時，遭多名歹徒攔車截劫。

一家五口駕駛往喪禮 母女遭攔途輪姦搶劫

歹徒把車上5人挾持拖到路旁田野空地，並輪流性侵當中的母親及未成年女兒。完事後，歹徒更搶走現金、珠寶及其他貴重物品後逃離現場。

警拘6人 1人因病死亡

案件震撼當地社會，警方調查後起訴6人，包括薩利姆（Salim）、祖拜爾（Zubair）、薩吉德（Sajid）、達拉姆維爾（Dharamveer）、納雷什（Naresh）、蘇尼爾（Sunil）。

5被告罪成候判

案件經歷超過9年審理，其中薩利姆（Salim）已於數年前因病身亡，其餘5名被告則於2025年12月19日（星期六）被判罪成，押後宣判。據《Bhaskar English》報導，當地社會正密切關注判刑。

