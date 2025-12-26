體感-20℃快凍僵！ 南韓「冷凍庫級寒流」來襲 冰淇淋擺路邊也融不了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓迎來「冷凍庫級寒流」，26日早晨首爾氣溫約零下11.8℃，體感溫度更來到零下18至20℃。圖為2024年11月，民眾在南韓雪地拍照留念的畫面。圖／新華社資料照
低溫來襲冷颼颼！台灣受到大陸冷氣團影響，全台有感降溫，局部地區氣溫下探10度左右。南韓也迎來「冷凍庫級寒流」，今晨首爾氣溫約零下11.8℃，體感溫度更來到零下18至20℃，許多人都快被凍僵了。當地店家甚至將冰淇淋放街上賣，低溫強勢來襲，完全不擔心冰品會融化。

根據韓媒YTN報導，南韓迎來今年冬天首波「冷凍庫級寒流」，多數地區都已發布寒流特報，部分地區也持續降雪。今晨首爾氣溫來到約零下11.8℃，寫下入冬來最低溫，因風勢強勁，體感溫度更僅有零下18至20℃，相當寒冷。

YTN記者今（26）日在光化門廣場連線，實測低溫的劇烈影響，她將泡好的杯麵放在室外約1個小時，整碗麵竟被「高速冷凍」定型，原本熱呼呼的麵被凍成冰塊，夾著麵條的筷子更直接卡在上頭，宛如食物模型。

此外，採訪團隊也將剝好的橘子放在室外測試，從畫面可見，原本脆弱多汁的橘子竟被凍成「石頭」，2顆橘子相撞或撞擊桌子，都能聽見明顯的敲擊聲，且外觀幾乎無損，非常堅硬。

南韓的民眾也做好防寒準備，街上的每個人幾乎都將自己包緊緊，厚外套、圍巾、手套等裝備齊全。南韓網友更在社群平台X分享，「今天冰淇淋是這樣賣的」，由於氣溫急凍，當地店家把冰淇淋、甜筒裝箱，直接擺在街上賣，受冷度庫級的低溫加持，完全不用擔心商品會融化。

其他網友看到貼文後也驚呼，「哇，外面冷到像冷凍庫」、「連泡麵都凍住了，冰淇淋倒是不會融，剛剛好呢」、「這國家根本就是冷凍庫啊！」、「好神奇啊」，也有人崩潰表示，「這天氣冰淇淋都撐住了，我們人類還能活嗎？」

