體感-20℃快凍僵！ 南韓「冷凍庫級寒流」來襲 冰淇淋擺路邊也融不了

每逢耶誕假期或跨年連假，許多民眾喜歡窩在電視機前，一邊追劇一邊享用零食放鬆身心。然而，若不想在假期過後體重飆升，除了注意食物內容外，用餐時的環境與行為或許更為關鍵。最新研究發現，與滑手機相比，在電視機前吃東西更容易導致攝取過量卡路里，因為看電視時不僅雙手閒置，大腦也容易因分心而忽略了飽足感。

2025-12-26 18:57