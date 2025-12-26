對方是否對你有意思？科學家揭密：眼神這「微妙變化」藏不住

單身男女在約會時常面臨一個難解的謎題，究竟對方是真心喜歡自己，還是僅僅出於禮貌？現在科學家提供了一個簡單的辨識方法，只要仔細觀察對方的眼睛，或許就能找到答案。來自澳洲詹姆士庫克大學的解剖學專家指出，當一個人感到性興奮時，瞳孔會自然放大，這不僅是言情小說中常見的描述，更是有科學根據的生理反應。

根據「每日郵報」報導，解剖學專家阿曼達（Amanda Meyer）與莫妮卡（Monika Zimanyi）在學術網站《The Conversation》撰文解釋，瞳孔作為眼睛中心控制光線進入視網膜的孔洞，其大小受自律神經系統控制。當人體處於放鬆狀態時，副交感神經會促使瞳孔收縮；反之，當交感神經受到刺激，也就是啟動所謂的「戰鬥或逃跑」反應時，瞳孔周圍的肌肉就會收縮拉扯，導致瞳孔放大。

專家進一步歸納出瞳孔放大的六大觸發因素，被稱為「6個F」，分別是戰鬥（Fight）、逃跑（Flee）、進食（Feed）、交配（Fornicate）、藥物成癮（Fix）以及專注（Focus）。這意味著，當人類感受到強烈的吸引力或性喚起時，瞳孔確實會不由自主地擴張。

然而，瞳孔的反應也會因性別而異。專家引用2021年的一項研究指出，男性的瞳孔反應通常較為直觀且符合其性取向，例如異性戀男性看到女性性感影像時瞳孔會放大；相比之下，女性的反應則較為複雜且多變，異性戀女性的瞳孔可能同時對男性與女性的影像產生擴張反應。

除了單方面的瞳孔變化，專家也強調「瞳孔同步」（Pupil mimicry）的重要性。當兩個人的瞳孔擴張呈現同步狀態時，往往代表著雙方有著良好的默契與相互吸引力，這是一種潛意識的連結，類似於心跳同步的生理現象。

不過專家最後也提醒，觀察瞳孔雖然是一個指標，但絕非百分之百準確，仍需考量當下的環境脈絡。因為期待獎勵、情緒衝突，甚至是受到驚嚇（如看恐怖片）或處理情緒強烈的刺激時，同樣會導致瞳孔放大，因此在判斷對方心意前，別忘了確認對方是否只是因為燈光太暗，或是剛好被電影情節嚇到。