追劇配零食最母湯！ 美研究：看電視比滑手機更容易胖

每逢耶誕假期或跨年連假，許多民眾喜歡窩在電視機前，一邊追劇一邊享用零食放鬆身心。然而，若不想在假期過後體重飆升，除了注意食物內容外，用餐時的環境與行為或許更為關鍵。最新研究發現，與滑手機相比，在電視機前吃東西更容易導致攝取過量卡路里，因為看電視時不僅雙手閒置，大腦也容易因分心而忽略了飽足感。

根據「每日郵報」報導，發表於《生理學與行為》（Physiology and Behaviour）期刊的一項美國研究，來自麻薩諸塞州伍斯特理工學院的心理學家團隊，針對科技產品的使用如何影響飲食行為進行了調查。研究團隊招募了114名男性與女性受試者，並告知他們是參與一項關於「多工處理」的實驗，藉此讓受試者在不知情的情況下展現真實的飲食習慣。

受試者被分為三組，分別是「自由觀看電視組」、「滑手機組」以及「無干擾進食組」，並獲得相同份量與種類的洋芋片及巧克力作為零食。實驗結果顯示，看電視的受試者攝取的熱量顯著高於其他兩組，平均吃下164卡路里；相比之下，專心吃東西的組別平均僅攝取131卡路里，兩者差距約達25%。值得注意的是，滑手機組的攝取量與無干擾組相去不遠，並未出現明顯的暴食現象。

針對這項差異，研究人員分析指出，看電視屬於一種被動的干擾，容易讓大腦無法精確接收到進食的內容與份量，導致飽足感訊號被忽略，進而產生飢餓感或無意識地進食。相反地，滑手機雖然也會佔用大腦注意力，但因為操作手機通常需要雙手並用，使得取食的動作受到物理限制；反觀看電視時雙手完全閒置，讓受試者能更順手地不斷將食物送入口中。

研究團隊強調，這項發現證實了觀看電視極可能助長過度飲食與不健康的飲食模式。專家建議，若想維持健康的體態與良好的飲食行為，用餐或吃零食時最好避免觀看串流影音或電視節目，將注意力集中在食物上。研究最後也提醒，過度飲食導致的早逝與疾病風險，甚至高於酒精、菸草與非法藥物的總和，民眾不應輕忽邊看電視邊吃東西所帶來的潛在健康危機。