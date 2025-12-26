快訊

昔知名童星流落街頭…才獲星友協助安置 不到1天破壞旅館拒援助

新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

何時訪陸？鄭麗文盼落在這時間點 坦言要去就要見習近平

聽新聞
0:00 / 0:00

追劇配零食最母湯！ 美研究：看電視比滑手機更容易胖

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人習慣邊看電視邊吃零食，但研究發現，看電視時因雙手閒置且大腦分心，容易導致攝取熱量比平常多出25%。示意圖／Ingimage
許多人習慣邊看電視邊吃零食，但研究發現，看電視時因雙手閒置且大腦分心，容易導致攝取熱量比平常多出25%。示意圖／Ingimage

每逢耶誕假期或跨年連假，許多民眾喜歡窩在電視機前，一邊追劇一邊享用零食放鬆身心。然而，若不想在假期過後體重飆升，除了注意食物內容外，用餐時的環境與行為或許更為關鍵。最新研究發現，與滑手機相比，在電視機前吃東西更容易導致攝取過量卡路里，因為看電視時不僅雙手閒置，大腦也容易因分心而忽略了飽足感。

⭐2025總回顧

根據「每日郵報」報導，發表於《生理學與行為》（Physiology and Behaviour）期刊的一項美國研究，來自麻薩諸塞州伍斯特理工學院的心理學家團隊，針對科技產品的使用如何影響飲食行為進行了調查。研究團隊招募了114名男性與女性受試者，並告知他們是參與一項關於「多工處理」的實驗，藉此讓受試者在不知情的情況下展現真實的飲食習慣。

受試者被分為三組，分別是「自由觀看電視組」、「滑手機組」以及「無干擾進食組」，並獲得相同份量與種類的洋芋片及巧克力作為零食。實驗結果顯示，看電視的受試者攝取的熱量顯著高於其他兩組，平均吃下164卡路里；相比之下，專心吃東西的組別平均僅攝取131卡路里，兩者差距約達25%。值得注意的是，滑手機組的攝取量與無干擾組相去不遠，並未出現明顯的暴食現象。

針對這項差異，研究人員分析指出，看電視屬於一種被動的干擾，容易讓大腦無法精確接收到進食的內容與份量，導致飽足感訊號被忽略，進而產生飢餓感或無意識地進食。相反地，滑手機雖然也會佔用大腦注意力，但因為操作手機通常需要雙手並用，使得取食的動作受到物理限制；反觀看電視時雙手完全閒置，讓受試者能更順手地不斷將食物送入口中。

研究團隊強調，這項發現證實了觀看電視極可能助長過度飲食與不健康的飲食模式。專家建議，若想維持健康的體態與良好的飲食行為，用餐或吃零食時最好避免觀看串流影音或電視節目，將注意力集中在食物上。研究最後也提醒，過度飲食導致的早逝與疾病風險，甚至高於酒精、菸草與非法藥物的總和，民眾不應輕忽邊看電視邊吃東西所帶來的潛在健康危機。

電視 手機 串流 串流影音 追劇 肥胖

延伸閱讀

大腦32歲才成年！英研究：人腦9歲進「青春期」 大約這歲數開始萎縮

騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元

大人口味！好市多新零食濃郁又酥脆 網大推：直接搬一箱回家

搭機其實可以免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利

相關新聞

日男持刀闖靜岡橡膠工廠！戴面具噴灑液體遭活逮 至少15人受傷

日本靜岡縣三島市的橫濱橡膠三島工廠今天傍晚發生持刀傷人事件，至少有15人受傷，傷者皆意識清醒，犯案男子已被警方以現行犯逮...

追劇配零食最母湯！ 美研究：看電視比滑手機更容易胖

每逢耶誕假期或跨年連假，許多民眾喜歡窩在電視機前，一邊追劇一邊享用零食放鬆身心。然而，若不想在假期過後體重飆升，除了注意食物內容外，用餐時的環境與行為或許更為關鍵。最新研究發現，與滑手機相比，在電視機前吃東西更容易導致攝取過量卡路里，因為看電視時不僅雙手閒置，大腦也容易因分心而忽略了飽足感。

對方是否對你有意思？科學家揭密：眼神這「微妙變化」藏不住

單身男女在約會時常面臨一個難解的謎題，究竟對方是真心喜歡自己，還是僅僅出於禮貌？現在科學家提供了一個簡單的辨識方法，只要仔細觀察對方的眼睛，或許就能找到答案。來自澳洲詹姆士庫克大學的解剖學專家指出，當一個人感到性興奮時，瞳孔會自然放大，這不僅是言情小說中常見的描述，更是有科學根據的生理反應。

一罐啤酒就超標！研究：每天9克酒精口腔癌風險暴增50%

印度一項新研究指出，每天就算只喝9克的酒精（低於一瓶鋁罐啤酒的酒精量），罹患口腔癌的機率就會暴增50%。專家警告，雖然許多酒類廣告會提醒民眾要「適量飲酒」，但從研究的角度來看，酒精並沒有所謂的「安全劑量」，提醒民眾還是要盡量避免喝酒。

太燒錢！北海道地方焚化熊屍費用倍增 改製野味產品難解困境

根據日媒北海道文化放送報導，2025年度北海道棕熊頻繁出沒，共有17個市町村發布棕熊警報或注意報，全年經處置的棕熊數量累計達530頭，屬相當罕見的情況。其中以北海道南部最為嚴重，處理數量超過300頭，也讓捕殺後的後續處理問題浮上檯面。

凱特盡力持無癌狀態 聖誕節與女兒夏綠蒂公主鋼琴二重奏

英國肯辛頓宮表示，凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）與女兒夏夏綠蒂公主(Princes...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。