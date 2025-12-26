肯亞本土教會耶誕節 慶祝黑色彌賽亞誕生

快訊

中央社／ 肯亞奈佐亞25日綜合外電報導

肯亞西部一個教會的信徒今天在一處燭光映照的房間內，慶祝他們所稱「黑色彌賽亞」（Black Messiah）的誕生。

身著白袍的信徒圍繞著一張「瑪麗亞媽媽」（Mama Maria）的照片祈禱。她是一名非洲女性，為宗教團體「瑪麗亞軍團」（Legion Maria）的共同創辦人之一。

稍早，法新社記者遇見自稱先知的努杜（StephenBenson Nundu）。他手持一幅名為「巴巴．希米歐．梅奇爾」（Baba Simeo Melchior）的男子肖像，畫中男子雙手合十、胸前佩戴大型勳章，被信眾尊稱為「黑色彌賽亞」。

努杜說：「今天是偉大的一天，因為聖母瑪麗亞在黑人的世界中誕生了耶穌君王。」

瑪麗亞軍團成立於1966年。根據官網，瑪麗亞軍團起源可追溯至1938年，當時一名「神秘女性」向多名天主教徒顯靈，傳達「上帝之子將以黑人之身降世」的訊息。

瑪麗亞軍團共同創辦人之一奧德托（SimeoOndetto），後來被尊稱為「巴巴．希米歐．梅奇爾」，被視為「再臨的上帝之子」，並被奉為瑪麗亞軍團的「永恆精神領袖」。

瑪麗亞軍團聲稱，目前在肯亞及其他8個非洲國家（包括蘇丹與剛果民主共和國）擁有數百萬名信徒。

在瑪麗亞軍團集會現場，信徒艾揚加（OdhiamboAyanga）強調：「上帝既然來到白人之中，也同樣來到黑人之中。」

他說：「他也來到亞洲人、其他種族之中。上帝為所有人而來，因此在非洲，他必須是黑色的。」

一罐啤酒就超標！研究：每天9克酒精口腔癌風險暴增50%

印度一項新研究指出，每天就算只喝9克的酒精（低於一瓶鋁罐啤酒的酒精量），罹患口腔癌的機率就會暴增50%。專家警告，雖然許多酒類廣告會提醒民眾要「適量飲酒」，但從研究的角度來看，酒精並沒有所謂的「安全劑量」，提醒民眾還是要盡量避免喝酒。

太燒錢！北海道地方焚化熊屍費用倍增 改製野味產品難解困境

根據日媒北海道文化放送報導，2025年度北海道棕熊頻繁出沒，共有17個市町村發布棕熊警報或注意報，全年經處置的棕熊數量累計達530頭，屬相當罕見的情況。其中以北海道南部最為嚴重，處理數量超過300頭，也讓捕殺後的後續處理問題浮上檯面。

凱特盡力持無癌狀態 聖誕節與女兒夏綠蒂公主鋼琴二重奏

英國肯辛頓宮表示，凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）與女兒夏夏綠蒂公主(Princes...

直升機墜毀「非洲最高峰」吉力馬札羅山 5罹難者身分曝光

坦尚尼亞民航當局25日表示，一架直升機在坦尚尼亞的吉力馬札羅山（Mount Kilimanjaro）墜毀，導致5人罹難。...

AI搶人大戰 矽谷聘學生研究員 年薪開出15萬

開發人工智慧(AI)的競賽方興未艾，不只促使OpenAI和Meta等AI巨擘開出豐厚薪酬來爭奪最優秀人才，就連原本不起眼...

出院就失控…80歲母絕望勒斃酒精性失智兒 法庭淚訴「盼來生再相見」

根據日媒「廣島家族RCC」報導，廣島縣近日審理一名80歲老母親因不堪照顧罹患「酒精性失智症」的55歲兒子，絕望之下親手勒斃愛子。廣島地方法院於17日宣判，考量被告長期照護的艱辛與自首，判處有期徒刑3年、緩刑5年並交付保護管束。

