肯亞本土教會耶誕節 慶祝黑色彌賽亞誕生
肯亞西部一個教會的信徒今天在一處燭光映照的房間內，慶祝他們所稱「黑色彌賽亞」（Black Messiah）的誕生。
身著白袍的信徒圍繞著一張「瑪麗亞媽媽」（Mama Maria）的照片祈禱。她是一名非洲女性，為宗教團體「瑪麗亞軍團」（Legion Maria）的共同創辦人之一。
稍早，法新社記者遇見自稱先知的努杜（StephenBenson Nundu）。他手持一幅名為「巴巴．希米歐．梅奇爾」（Baba Simeo Melchior）的男子肖像，畫中男子雙手合十、胸前佩戴大型勳章，被信眾尊稱為「黑色彌賽亞」。
努杜說：「今天是偉大的一天，因為聖母瑪麗亞在黑人的世界中誕生了耶穌君王。」
瑪麗亞軍團成立於1966年。根據官網，瑪麗亞軍團起源可追溯至1938年，當時一名「神秘女性」向多名天主教徒顯靈，傳達「上帝之子將以黑人之身降世」的訊息。
瑪麗亞軍團共同創辦人之一奧德托（SimeoOndetto），後來被尊稱為「巴巴．希米歐．梅奇爾」，被視為「再臨的上帝之子」，並被奉為瑪麗亞軍團的「永恆精神領袖」。
瑪麗亞軍團聲稱，目前在肯亞及其他8個非洲國家（包括蘇丹與剛果民主共和國）擁有數百萬名信徒。
在瑪麗亞軍團集會現場，信徒艾揚加（OdhiamboAyanga）強調：「上帝既然來到白人之中，也同樣來到黑人之中。」
他說：「他也來到亞洲人、其他種族之中。上帝為所有人而來，因此在非洲，他必須是黑色的。」
