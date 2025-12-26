印度改善鐵路營運 票價半年兩度調漲

印度火車為持續改善服務，半年兩度調漲票價，官員指出，這將在2026年3月31日前，為國家鐵路運輸公司帶來60億盧比（約新台幣21億元）的收入。

這是不到半年，火車票價第2次上漲。印度新聞信託社（PTI）報導，上一次火車票價調漲，是今年7月，當時漲價讓相關單位增加70億盧比收入。

根據最新公告，印度火車的普通車廂若行駛超過215公里，票價每公里上漲0.01盧比；有冷氣的普通車廂，每公里上漲0.02盧比；沒冷氣的特快等列車，每公里上漲0.02盧比。

鐵道部門的規定顯示，郊區列車的月票價格不變，若搭乘普通車廂，行駛距離只要在215公里內，票價就不會上漲。

鐵道部門的聲明表示，過去10年，鐵路網營運規模大幅擴張，因此需要更多人力來逐步滿足高水準的營運需求並持續改善服務。

聲明指出，人力成本增加、退休準備金累積，都讓鐵路營運成本大漲。

今日印度（India Today）報導，印度鐵路每年各項支出與營運成本超過2.6兆盧比。

報導指出，印度政府半年調整2次鐵路票價，打破民眾過去對票價久久才會漲一次，甚至一年頂多漲一次的既定印象。這也傳遞出一個訊號，就是財政的可持續性與票價的可負擔性其實可以兼顧。

今日印度分析，印度政府如今將票價做合理化調整，鐵路部門認知到一個不斷發展的鐵路系統是不能無限期凍結票價、且政府一直增加補貼。因此，逐步提高票價才是目前該做的事。