夾娃娃機撐起一片天 日本遊樂場轉型成功

中央社／ 東京26日綜合外電報導

每到下課下班時間，日本東京遊樂場就湧入大批人潮，但大家不是來打格鬥遊戲，而是衝著夾娃娃機的絨毛玩偶而來。

法新社報導，走進這間坐落於東京池袋的遊樂場，一排排夾娃娃機不斷延伸，一眼望不到盡頭。

作為遊樂場的鎮店之寶，夾娃娃機占據整棟建築的1、2樓，傳統遊戲機台則被迫退居地下室或往高層搬遷。

產業專家、曾任遊樂場經理的鴫原盛之（MorihiroShigihara）表示：「夾娃娃機正在支撐整個產業。不論是遊樂場業者、機台製造商，甚至獎品供應商，都仰賴這門生意。」

根據日本遊樂產業協會（Japan Amusement IndustryAssociation），日本在1989年曾有約2萬2000家遊樂場，其中約80%已歇業，但在夾娃娃機帶動下，整體營收仍得以維持。夾娃娃機營收占比自1993年的20%攀升至目前的60%以上。

20歲的學生野木鈴奈（Suzuna Nogi）每週至少會去兩次遊樂場夾「大娃娃」，每次投幣100日圓，她曾為了夾到一隻娃娃最多花掉3000日圓（約新台幣600元）。

即便無法保證成功，但她最享受的是夾到娃娃的成就感。她還提到，夾娃娃的魅力在於「不確定是否能順利抓到東西的刺激感」。

對粉絲而言，收集角色周邊商品是彰顯自身身分認同的一種方式。專業寶可夢卡牌玩家倉崎明（AkiraKurasaki）表示：「我很喜歡寶可夢，所以經常來尋找絨毛玩偶和周邊商品。」

遊樂場業者深諳此道，不僅因地制宜調整各店的獎品組合，更針對特定熱門角色策劃專屬活動。

