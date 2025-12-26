捷克文壇巨擘恰佩克逝世87週年 民眾墓前追憶致敬

快訊

中央社／ 布拉格25日專電

捷克知名作家恰佩克（Karel Čapek）率先提出「機器人」（Robot）一詞，並以寓言小說聞名於世。今天為恰佩克逝世的87週年，今早有數十人到布拉格高堡區「萬神殿」，在他的墓前參與集會與致意。

恰佩克是捷克最具國際影響力的作家之一，作品橫跨戲劇、小說、散文與評論。他以「山椒魚戰爭」、「白色病」等作品享譽國際，透過寓言批判極權政治、人性貪婪與科技失控。恰佩克於1938年12月25日逝世，享年48歲。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，集會主辦單位「恰佩克兄弟協會」（The Society of the BrothersČapek）理事會成員佩希奇卡（Jiří Pešička）今天致詞時，回顧恰佩克生涯中的重要年份，例如1925年，文化與政治界人士開始在恰佩克家中聚會，後來被稱為「星期五聚會者」；1935年，恰佩克著手創作小說「山椒魚戰爭」。

佩希奇卡也朗讀恰佩克逝世後「人民報」（Lidovénoviny）刊出的訃聞，該報曾刊登恰佩克的多篇文章。

佩希奇卡表示，恰佩克是一位值得被持續紀念的作者，「他具備思想家的素質、藝術家的素質、語言的素質，而他的道德誠實確實堪為典範」。

佩希奇卡說：「無論是沉浸於恰佩克的文學創作，還是他的新聞寫作，至今仍能使人受益匪淺。」

恰佩克兄弟協會成立於1947年，致力於推廣恰佩克兄弟的哲學、道德與社會思想遺產。佩希奇卡擔任此次主講人，代替原將出席的國際筆會（PEN Club）捷克中心主席瓦楚利克（Ondřej Vaculík）。

恰佩克於1890年1月9日出生在捷克。「機器人（Robot）」一詞源自恰佩克1920年的戲劇「R.U.R.」，原指被製造來從事勞動的人工生命體，後來成為全球通用語，深刻影響人類對科技的想像。恰佩克亦創作詩歌、小說、遊記與童話，他的書籍至今仍在世界各地出版。

恰佩克反對法西斯主義與納粹主義中凝聚的仇恨，二戰時布拉格被納粹占領後，蓋世太保曾前往恰佩克的別墅抓捕他，但恰佩克當時已去世。

恰佩克於1938年因肺炎併發症去世，當時他深受慕尼黑協定與其後的投降所打擊。恰佩克的兄弟、畫家兼作家約瑟夫．恰佩克（Josef Čapek），死於納粹集中營。

