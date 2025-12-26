快訊

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

憲法法庭恢復運作 卓榮泰：副署停砍年金法案同時聲請釋憲

被指是家寧幕後黑手 炎亞綸認了「我很賭爛」揭Andy指控內幕

太燒錢！北海道地方焚化熊屍費用倍增 改製野味產品難解困境

聯合新聞網／ 綜合報導
北海道要如何處理捕獲的棕熊，成為地方政府的難題。 示意圖／ingimage
北海道要如何處理捕獲的棕熊，成為地方政府的難題。 示意圖／ingimage

根據日媒「北海道文化放送」報導，2025年度北海道棕熊頻繁出沒，共有17個市町村發布棕熊警報或注意報，全年經處置的棕熊數量累計達530頭，屬相當罕見的情況。其中以北海道南部最為嚴重，處理數量超過300頭，也讓捕殺後的後續處理問題浮上檯面。

⭐2025總回顧

以南部檜山地區為例，負責江差町、上之國町等5個城鎮垃圾處理的焚化設施，同時也負責焚化棕熊的作業，但該設施僅設有一座焚化爐，每天最多只能處理2頭棕熊。上之國町今年單一年度就處理了105頭棕熊，導致9至10月期間焚化作業嚴重吃緊，部分棕熊遺體只能暫時存放於冷凍庫，甚至一度被迫以掩埋方式應急。

再者，焚化一頭棕熊約需消耗100公升煤油，2024年度全年使用量約3000公升，但2025年度尚未結束就已達7000公升。煤油費用原本年度預算約40萬日圓，目前實際支出已超過90萬日圓（約台幣18萬元），對地區的清潔與焚化業務造成明顯壓力。

另一方面，也有獵人嘗試將捕獲後的棕熊作為食材加以活用。此想法源於數年前，蝦夷鹿數量大增，北海道南部北斗市和地區振興機構便有將數量過多的野生動物有效再利用的想法。去年時，獵友會會長谷內田龍司成立加工廠，將符合條件的棕熊肉或鹿肉製成野味產品販售。不過，基於鮮度與安全考量，棕熊必須在捕獲後1小時30分鐘內完成放血並送達處理場，受限於距離與人力，今年實際能加工利用的棕熊僅約10頭，占整體比例仍低。

除了捕捉後如何有效運用外，獵友會也積極培育獵人。由此看來，如何在確保當地居民安全的同時，降低處理成本並妥善利用資源，成為北海道在面對棕熊時，無法迴避的長期課題。

棕熊 北海道 獵人 食材 焚化爐 熊害 熊出沒

延伸閱讀

離奇失蹤7年…日少婦留下2月大女嬰人間蒸發 醫推測恐「解離性漫遊」

窗簾幾年沒洗了？大掃除丟洗衣機恐損壞 達人傳授零失敗4秘訣

精神職災攀升！日心理專家揭現代上班族憂鬱6原因 下班大腦難離線

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

相關新聞

太燒錢！北海道地方焚化熊屍費用倍增 改製野味產品難解困境

根據日媒北海道文化放送報導，2025年度北海道棕熊頻繁出沒，共有17個市町村發布棕熊警報或注意報，全年經處置的棕熊數量累計達530頭，屬相當罕見的情況。其中以北海道南部最為嚴重，處理數量超過300頭，也讓捕殺後的後續處理問題浮上檯面。

凱特盡力持無癌狀態 聖誕節與女兒夏綠蒂公主鋼琴二重奏

英國肯辛頓宮表示，凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）與女兒夏夏綠蒂公主(Princes...

直升機墜毀「非洲最高峰」吉力馬札羅山 5罹難者身分曝光

坦尚尼亞民航當局25日表示，一架直升機在坦尚尼亞的吉力馬札羅山（Mount Kilimanjaro）墜毀，導致5人罹難。...

AI搶人大戰 矽谷聘學生研究員 年薪開出15萬

開發人工智慧(AI)的競賽方興未艾，不只促使OpenAI和Meta等AI巨擘開出豐厚薪酬來爭奪最優秀人才，就連原本不起眼...

出院就失控…80歲母絕望勒斃酒精性失智兒 法庭淚訴「盼來生再相見」

根據日媒「廣島家族RCC」報導，廣島縣近日審理一名80歲老母親因不堪照顧罹患「酒精性失智症」的55歲兒子，絕望之下親手勒斃愛子。廣島地方法院於17日宣判，考量被告長期照護的艱辛與自首，判處有期徒刑3年、緩刑5年並交付保護管束。

加薪也請不到本國人！日本首批外籍公車駕駛來了 東京、沖繩同步上路

面對嚴峻的高齡化與勞動力短缺，日本公共運輸業不得不打破傳統，正式引進外籍司機。根據富士電視台報導，為了緩解日益嚴重的「司機荒」，日本全國首批透過「特定技能制度」聘用的外籍路線公車司機，於23日正式在東京與沖繩兩地投入營運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。