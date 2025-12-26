太燒錢！北海道地方焚化熊屍費用倍增 改製野味產品難解困境

根據日媒「北海道文化放送」報導，2025年度北海道棕熊頻繁出沒，共有17個市町村發布棕熊警報或注意報，全年經處置的棕熊數量累計達530頭，屬相當罕見的情況。其中以北海道南部最為嚴重，處理數量超過300頭，也讓捕殺後的後續處理問題浮上檯面。

以南部檜山地區為例，負責江差町、上之國町等5個城鎮垃圾處理的焚化設施，同時也負責焚化棕熊的作業，但該設施僅設有一座焚化爐，每天最多只能處理2頭棕熊。上之國町今年單一年度就處理了105頭棕熊，導致9至10月期間焚化作業嚴重吃緊，部分棕熊遺體只能暫時存放於冷凍庫，甚至一度被迫以掩埋方式應急。

再者，焚化一頭棕熊約需消耗100公升煤油，2024年度全年使用量約3000公升，但2025年度尚未結束就已達7000公升。煤油費用原本年度預算約40萬日圓，目前實際支出已超過90萬日圓（約台幣18萬元），對地區的清潔與焚化業務造成明顯壓力。

另一方面，也有獵人嘗試將捕獲後的棕熊作為食材加以活用。此想法源於數年前，蝦夷鹿數量大增，北海道南部北斗市和地區振興機構便有將數量過多的野生動物有效再利用的想法。去年時，獵友會會長谷內田龍司成立加工廠，將符合條件的棕熊肉或鹿肉製成野味產品販售。不過，基於鮮度與安全考量，棕熊必須在捕獲後1小時30分鐘內完成放血並送達處理場，受限於距離與人力，今年實際能加工利用的棕熊僅約10頭，占整體比例仍低。

除了捕捉後如何有效運用外，獵友會也積極培育獵人。由此看來，如何在確保當地居民安全的同時，降低處理成本並妥善利用資源，成為北海道在面對棕熊時，無法迴避的長期課題。